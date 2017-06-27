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Опасного преступника разыскивают на Кубани

27-06-2017, 23:13

40-летний мужчина подался в бега в июне.

 

Опасного преступника разыскивают на Кубани


Как стало известно «Живой Кубани», Сухин Виталий Юрьевич разыскивается сотрудниками линейного отдела транспортной полиции на станции. Данный гражданин является уроженцем города Бердичев, Житомирской области, республики Украина. Всем, кто обладает какой-либо инфомрации о его местонахождении, просьба обращаться по телефону: 8 (861) 776-83-33 ; +7(999) 437-38-65 или в ближайшее отделение полиции.

- Данный гражданин подозревается в совершении имущественного преступления, совершенного организованной группой лиц, - сообщила «Живой Кубани» инспектор направления по связям со СМИ Новороссийского ЛО МВД России на транспорте управления на транспорте МВД России по ЮФО Евгения Гостева. 

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Источник: www.livekuban.ru



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