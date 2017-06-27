Опасного преступника разыскивают на Кубани
40-летний мужчина подался в бега в июне.
Как стало известно «Живой Кубани», Сухин Виталий Юрьевич разыскивается сотрудниками линейного отдела транспортной полиции на станции. Данный гражданин является уроженцем города Бердичев, Житомирской области, республики Украина. Всем, кто обладает какой-либо инфомрации о его местонахождении, просьба обращаться по телефону: 8 (861) 776-83-33 ; +7(999) 437-38-65 или в ближайшее отделение полиции.
- Данный гражданин подозревается в совершении имущественного преступления, совершенного организованной группой лиц, - сообщила «Живой Кубани» инспектор направления по связям со СМИ Новороссийского ЛО МВД России на транспорте управления на транспорте МВД России по ЮФО Евгения Гостева.
Источник: www.livekuban.ru
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