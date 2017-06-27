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В Краснодаре вор уснул на месте преступления

27-06-2017, 23:08

Мужчина решил отдохнуть после преступления и не заметил, как уснул.

 

В Краснодаре вор уснул на месте преступления


В полицию города Краснодара позвонила, женщина, которая рассказала, что пришла на собственную дачу и обнаружила там неизвестного спящего мужчину. Полицейским удалось оперативно задержать преступника. Выяснилось, что мужчина незаконно проник в дом женщины и похитил телевизор и игровую приставку. Через несколько дней вор вернулся на дачу с целью совершения кражи оставшихся ценных вещей и решил отдохнуть в комнате, а позже уснул.

Украденные вещи заявительницы были изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельце. 

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе УМВД России по Краснодару. - Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Краснодара

 

Источник: www.livekuban.ru



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