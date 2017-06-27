Трех крашенных собак бросили в лесу умирать после варварской эксплуатации

Трех собак, выкрашенных для фотосессий, бросили умирать в 60-ти километрах от города, после того, как они стали ненужными, сообщает Privet-Rostov.ru.

Фото и видео выложили в соцсети. Волонтеры сообщили о трех псах, ранее служивших «моделями» для фотосъемки, но по всей видимости, ставших в какой-то момент неугодными владельцам. В марте, они были ещё были совсем малышами и вызывали у некоторых отдыхающих умиление, у других недоумение и непонимание, как можно так издеваться над собаками.

Отметим, что один из журналистов Privet-Rostov.ru в мае этого года совершенно случайно сфотографировал людей с похожими «цветными» собаками во время прогулки по набережной Геленджика.

При этом молодой мужчина отворачивался от камеры, а девушка сначала возмущалась, заявляя, что фото у них платные, всячески пыталась прикрыть собак, а после они и вовсе решили ретироваться.

Сотрудник редакции даже предположить не мог, что с некогда ухоженными собаками могут так бесчеловечно поступить. История несчастных животных получила печальное продолжение. Их вывезли за 60 километров от города Курорта и просто выбросили. Как стало известно, на данный момент пойманы 2 розовые собаки, еще одну поймать пока не удалось. При этом две замученные и голодные собаки прибились к людям, живущим в малонаселённым хуторе. Одну из них удалось выменять у местных алкоголиков за выкуп. О судьбе третьей пока нет информации, пишет Privet-Rostov.ru

Волонтеры ищут попутчика из Геленджика в Москву, готового не за бесплатно перевезти двух добрых собак.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8-916-041-32-69», - написано в группе ХАСКИ ХЭЛП - Команда помощи хаски и СЕС.

Отметим, к посту в соцсети были написаны масса гневных комментариев:

«Когда вы дебилы сами все поубиваетесь и перестанете издеваться над животными. Назовите заводчиков, предлагаю всем тем, кто там будет отдыхать в этом году, обклеить все набережные. Первой готова быть я», - Надежда В.

«Руки бы оторвать за такое! Мило, что тут милого, самих бы покрасить и на показ на поводке вывести!! Аааааа, зла не хватает», - Анастасия Г.

«Я 2 дня назад видела их "хозяев" на набережной! Снова фотосессия! 1 взрослый самоед, крашеный в оранжевый цвет, и 2 совсем крохотных розовых малыша!!! Все продолжается! Причём взрослая собака постоянно спит!», - Даша Д.