Пропавшего школьника нашли в петле в лесу

Ребенка разыскивали в Апшеронском районе трое суток.



Как стало известно «Живой Кубани», 14-летний Олег С. из Хадыженска ушел из дома и перестал выходить на связь. Последний раз восьмиклассника увидели около 19:30 на улице Аэродромной 9 апреля. Взволнованные долгим отсутствием подростка родители обратились в полицию. К поискам пропавшего мальчика подключились силовики, спасатели и волонтеры. Инициативная группа местных жителей также прочесывала местность в округе Хадыженска.



Позже, 9 апреля, школьника нашли мертвым в лесу. Как сообщили «Живой Кубани» в краевом СК, по данному факту назначена проверка, все подробности устанавливаются.

Источник: www.livekuban.ru