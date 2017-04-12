Пропавшего школьника нашли в петле в лесу
Ребенка разыскивали в Апшеронском районе трое суток.
Как стало известно «Живой Кубани», 14-летний Олег С. из Хадыженска ушел из дома и перестал выходить на связь. Последний раз восьмиклассника увидели около 19:30 на улице Аэродромной 9 апреля. Взволнованные долгим отсутствием подростка родители обратились в полицию. К поискам пропавшего мальчика подключились силовики, спасатели и волонтеры. Инициативная группа местных жителей также прочесывала местность в округе Хадыженска.
Позже, 9 апреля, школьника нашли мертвым в лесу. Как сообщили «Живой Кубани» в краевом СК, по данному факту назначена проверка, все подробности устанавливаются.
Источник: www.livekuban.ru
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