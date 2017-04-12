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Пропавшего школьника нашли в петле в лесу

12-04-2017, 16:50

Ребенка разыскивали в Апшеронском районе трое суток.

 

Пропавшего школьника нашли в петле в лесу


Как стало известно «Живой Кубани», 14-летний Олег С. из Хадыженска ушел из дома и перестал выходить на связь. Последний раз восьмиклассника увидели около 19:30 на улице Аэродромной 9 апреля. Взволнованные долгим отсутствием подростка родители обратились в полицию. К поискам пропавшего мальчика подключились силовики, спасатели и волонтеры. Инициативная группа местных жителей также прочесывала местность в округе Хадыженска.

Позже, 9 апреля, школьника нашли мертвым в лесу. Как сообщили «Живой Кубани» в краевом СК, по данному факту назначена проверка, все подробности устанавливаются.

 

Источник: www.livekuban.ru

 



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