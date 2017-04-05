Мужчина сжег друга и рассказал об этом своей матери

Житель Каневского района предстанет перед судом за убийство.



Инцидент произошел в январе этого года, 55-летний мужчина пришел в гости к своему 46-летнему приятелю в хуторе Сухие Челбасы. Мужчины распивали спиртное, когда между ними возник конфликт.



Хозяин дома стал избивать гостя руками и ногами, а когда тот упал на пол взял кухонный нож и нанес им более 20 ударов в область груди и шеи потерпевшего, убив его. Затем он облил тело погибшего бензином и поджег.



- О совершенном преступлении мужчина сообщил матери, которая, в свою очередь, вызвала сотрудников правоохранительных органов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. – рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru