Мужчина сжег друга и рассказал об этом своей матери
Житель Каневского района предстанет перед судом за убийство.
Инцидент произошел в январе этого года, 55-летний мужчина пришел в гости к своему 46-летнему приятелю в хуторе Сухие Челбасы. Мужчины распивали спиртное, когда между ними возник конфликт.
Хозяин дома стал избивать гостя руками и ногами, а когда тот упал на пол взял кухонный нож и нанес им более 20 ударов в область груди и шеи потерпевшего, убив его. Затем он облил тело погибшего бензином и поджег.
- О совершенном преступлении мужчина сообщил матери, которая, в свою очередь, вызвала сотрудников правоохранительных органов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. – рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Источник: www.livekuban.ru
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