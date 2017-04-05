Полицейский получил пять ножевых ранений, когда пытался проверить документы
Инцидент произошел в поселке Кудепста в Сочи.
На сотрудника полиции, который остановил автомобиль на посту ДПС и попросил предъявить документы, набросился водитель. Случилось это сегодня днем, ориентировочно в 14:00.
Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. Водитель задержанного авто, предъявив права, набросился на полицейского с ножом и нанес ему, по предварительным данным, три ножевых ранения.
- Напарник раненного полицейского произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего выстрелил в сторону нападавшего. Сейчас нападавший с огнестрельным ранением шеи в больнице, сотрудник ДПС, с ножевым ранением тоже в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На месте работают следователи. - рассказала "Живой Кубани" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
Источник: www.livekuban.ru
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