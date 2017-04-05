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Краснодарку Викторию Насырову судят в Нью-Йорке по 29 статьям

Вчера, 12:10

Среди преступлений убийство, совершенное на Кубани.

 

Краснодарку Викторию Насырову судят в Нью-Йорке по 29 статьям


В минувшую пятницу Насырова впервые предстала перед судом, в Бруклине ей было предъявлено обвинение в серии грабежей в Нью-Йорке, свою вину подсудимая не признала, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Post.

Американские власти подозревают 41-летнюю женщину в многочисленных правонарушениях, которые укладываются в 29 статей. В частности, Виктория знакомилась с мужчинами на сайтах знакомств, а после, пригласив их в гости, подмешивала им сильнодействующие препараты и грабила, забирая деньги, банковские карты и ювелирные украшения.

Однако, как ранее писала «Живая Кубань», самое тяжелое преступление Насырова совершила в России, ее обвиняют в убийстве и исчезновении людей.

В октябре 2014 года в Краснодаре Насырова убила 54-летнюю Аллу Алексеенко и похитила у нее 3 млн рублей. После убийства злоумышленница по поддельным документам уехала в Мексику, а оттуда в Нью-Йорк. Поймать ее удалось благодаря социальным сетям, в которых Насырова вела активную жизнь.

Виктория Насырова была задержана 20 марта этого года в своей квартире. С тех пор она содержится в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айленд.

 

Источник: www.livekuban.ru



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