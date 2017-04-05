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Мужчина сжег любимую в порыве ревности

5-04-2017, 09:26

Женщина скончалась от ожогового шока.

 

Мужчина сжег любимую в порыве ревности


Жуткое преступление произошло в станице Динской, 38-летний местный житель и его 38-летняя сожительница проживали в постройке барачного типа. Мужчина приревновал гражданскую супругу и стал высказывать ей претензии, во время ссоры злоумышленник облил бензином одеяло, которым была накрыта женщина, и поджег ее. Пострадавшая смогла выбежать на улицу и позвать на помощь.

- Она была доставлена в реанимационное отделение больницы с термическими ожогами 60 % тела, однако, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась на следующие сутки в результате ожогового шока. 2 апреля 2017 года злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в Республике Адыгея. – рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о задержании под стражу подозреваемого.

 

Источник: www.livekuban.ru



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