Мужчина сжег любимую в порыве ревности

Женщина скончалась от ожогового шока.



Жуткое преступление произошло в станице Динской, 38-летний местный житель и его 38-летняя сожительница проживали в постройке барачного типа. Мужчина приревновал гражданскую супругу и стал высказывать ей претензии, во время ссоры злоумышленник облил бензином одеяло, которым была накрыта женщина, и поджег ее. Пострадавшая смогла выбежать на улицу и позвать на помощь.



- Она была доставлена в реанимационное отделение больницы с термическими ожогами 60 % тела, однако, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась на следующие сутки в результате ожогового шока. 2 апреля 2017 года злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в Республике Адыгея. – рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о задержании под стражу подозреваемого.

Источник: www.livekuban.ru