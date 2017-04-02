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Женщина собирала деньги на лечение уже мертвого ребенка

2-04-2017, 22:38

Жительница Новороссийска вывела 25-летнюю мошенницу на чистую воду.

 

Женщина собирала деньги на лечение уже мертвого ребенка

 

Как сообщают местные СМИ, в центре скандала оказалась уроженка Ростовской области. В Новороссийске она просила милостыню на углу улиц Советов и Рубина, якобы на лечение полуторогодовалого ребенка.

Женщина представлялась Леной и показывала ксерокопию медицинской справки из Ростовской детской клинической больницы. Там говорилось, что малыш находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с менингококковым энцефалитом и двусторонней пневмонией.

Среди неравнодушных горожан оказалась и журналистка, которая решила помочь женщине, но сначала проверила всю информацию. И ее сразу смутил то, что справка была старая. Кроме того, на все вопросы Елена отвечала сбивчиво и путано. Журналистка пришла на очередную встречу в компании участкового. Тогда и выяснилось, что мальчик действительно болен, только он умер несколько месяцев назад. 

История с разоблачением аферистки мгновенно разлетелась по Новороссийску. Как выяснилось, в следующий раз, если женщина снова попробует обмануть людей, то ей грозит штраф.

 

Источник: www.livekuban.ru



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