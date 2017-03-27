Документ Word может заразить компьютер вирусом
Через текстовый редактор Microsoft Word хакеры могут взламывать компьютеры.
Как выяснили специалисты, программа содержит в себе некий макрос, используя который хакеры могут взламывать операционные системы, такие как Windows и MacOS, сообщает lenta.ru.
Макрос имеет своеобразный скрипт, который был создан на языке Python. Именно он определяет систему компьютера, а после этого загружает одну из двух вариаций опасного приложения с помощью хакерского компьютера.
Специалисты пока не выяснили, каково назначение опасной программы, по причине отключенного управляющего сервера. Однако работа в этом направлении продолжается.
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