Документ Word может заразить компьютер вирусом

Через текстовый редактор Microsoft Word хакеры могут взламывать компьютеры.

Как выяснили специалисты, программа содержит в себе некий макрос, используя который хакеры могут взламывать операционные системы, такие как Windows и MacOS, сообщает lenta.ru.

Макрос имеет своеобразный скрипт, который был создан на языке Python. Именно он определяет систему компьютера, а после этого загружает одну из двух вариаций опасного приложения с помощью хакерского компьютера.

Специалисты пока не выяснили, каково назначение опасной программы, по причине отключенного управляющего сервера. Однако работа в этом направлении продолжается.