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Продавец автосалона украл 114 новых машин в Краснодаре

Сегодня, 10:30

Злоумышленник почти год продавал автомобили, а всю прибыль тратил на азартные игры.

Продавец автосалона украл 114 новых машин в Краснодаре

 

35-летний краснодарец Иван Нам работал в одном из автосалонов города, с февраля 2015 года по октябрь 2016 мужчина похитил из магазина 114 новых автомобилей отечественного производства, сумму ущерба оценивают в более 50 миллионов рублей.

- Покупателям похищенных автомобилей менеджер делал скидку 50 тысяч рублей, поясняя, что идет акция. Данные автомобили являются вещественные доказательствами по уголовному делу, в связи с чем на них наложен арест. Длительное время преступные действия не выявлялись со стороны работодателя в связи с отсутствием системы контроля и доверием к работнику, который работал в автосалоне с 2007 года. – рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

 

Источник: www.livekuban.ru



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