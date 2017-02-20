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Военнослужащий развращал детей в Армавире

Вчера, 23:56

Жертвами извращенца стали три подростка.

 

Военнослужащий развращал детей в Армавире

 

Как сообщают местные СМИ, следователями военного следственного отдела по Армавирскому гарнизону окончено уголовное дело в отношении военнослужащего Нацгвардии России. Установлено, что мужчина совершал развратные действия сексуального характера в отношении трех малолетних жительниц Армавира. 

Злоумышленника приговорили к наказанию в виде длительного срока лишения свободы.

Источник: www.livekuban.ru



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