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Педофил развращал двух семилетних мальчиков

Вчера, 22:23

Краснодарца посадили за решетку на 15 лет.

 

Педофил развращал двух семилетних мальчиков

 

Как выяснила «Живая Кубань», жуткие события разворачивались на территории поселка Яблоновского. Извращенец заметил возле одной из школ двух семилетних детей. Мужчина увел мальчиков в безлюдное место и совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера.

Пострадавшие рассказали обо всем взрослым, которые обратились в полицию. Злодея объявили в розыск, составили на него фоторобот. Через некоторое время педофила задержали и возбудили уголовное дело.

В Адыгее в феврале суд вынес обвиняемому приговор. По данным пресс-службы прокуратуры Республики Адыгея, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с детьми.

Источник: www.livekuban.ru



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