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Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

15-02-2017, 23:34

Напомним, вчера, 13 февраля, на улице Захарова местные жители нашли фрагмент тела новорожденного младенца.

 

Появились подробности убийства младенца в Краснодаре


Ранее «Живая Кубань» сообщала, что жильцы многоквартирного дома обнаружили недалеко от детского садика, который расположен на пересечении улиц Захарова и Станкостроительной, фрагмент тела ребенка. Испуганные очевидцы сразу же вызвали полицию, а страшную находку накрыли газетой, чтобы не шокировать прохожих. 

Как сообщили «Живой Кубани» источник в правоохранительных органах, 13 февраля на крыльце дошкольного учреждения был найден фрагмент голеностопа новорожденного ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, ведется следствие.

В СК России по Краснодарскому краю не считают возможным комментировать данную ситуацию.

Источник: www.livekuban.ru



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