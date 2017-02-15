Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Напомним, вчера, 13 февраля, на улице Захарова местные жители нашли фрагмент тела новорожденного младенца.



Ранее «Живая Кубань» сообщала, что жильцы многоквартирного дома обнаружили недалеко от детского садика, который расположен на пересечении улиц Захарова и Станкостроительной, фрагмент тела ребенка. Испуганные очевидцы сразу же вызвали полицию, а страшную находку накрыли газетой, чтобы не шокировать прохожих.



Как сообщили «Живой Кубани» источник в правоохранительных органах, 13 февраля на крыльце дошкольного учреждения был найден фрагмент голеностопа новорожденного ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, ведется следствие.



В СК России по Краснодарскому краю не считают возможным комментировать данную ситуацию.

Источник: www.livekuban.ru