Появились подробности убийства младенца в Краснодаре
Напомним, вчера, 13 февраля, на улице Захарова местные жители нашли фрагмент тела новорожденного младенца.
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что жильцы многоквартирного дома обнаружили недалеко от детского садика, который расположен на пересечении улиц Захарова и Станкостроительной, фрагмент тела ребенка. Испуганные очевидцы сразу же вызвали полицию, а страшную находку накрыли газетой, чтобы не шокировать прохожих.
Как сообщили «Живой Кубани» источник в правоохранительных органах, 13 февраля на крыльце дошкольного учреждения был найден фрагмент голеностопа новорожденного ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, ведется следствие.
В СК России по Краснодарскому краю не считают возможным комментировать данную ситуацию.
Источник: www.livekuban.ru
Руку младенца нашли в центре КраснодараКриминал
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в КраснодареКриминал
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районеКриминал
Труп женщины на пляже обнаружили в СочиКриминал
В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенкаКриминал
Стала известна личность полицейского, спасшего ребенка из ледянойОбщество
В Краснодарском крае найдены тела еще двух пропавших десантниковКриминал
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольнойПроисшествия
В Краснодаре мужчины угнали Mercedes, чтобы съездить на мореКриминал
В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчинуКриминал
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
Труп на лестничной площадке педиатрии абинской больницы шокировалКриминал
Сочинские пляжи превратились в кладбище погибших дельфиновСочи
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеровКриминал
Дело по факту гибели подростка во время потопа в КраснодареПроисшествия
На Кубани ребенок ушел из детского сада и гулял по улицамПроисшествия
Мать утопила новорожденного ребенка из-за нищетыКриминал
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьиПроисшествия
Молодая россиянка убила новорожденного сына и закопала его в огородеГлавное
В Сочи молодая мать убила новорожденного сына и закопала его в огородеКриминал
Кондратьев о ситуации с главой Динского района: «Неприкасаемых бытьГород
Житель Кубани ножницами заколол библиофилаКриминал
Полиция ищет мать, подкинувшую младенца на крыльцо кубанской больницыГород
Движение транспорта в Краснодаре ограничат во время бала выпускниковТранспорт
Главврача кубанской больницы оштрафовали за брошенного младенцаПроисшествия
В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчинаПроисшествия
В Сочи расстроенная женщина разбила машину, убила ребенка и бросиласьПроисшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
В Сочи джипперы утонули, переезжая горную рекуПроисшествия
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в ЕйскеПроисшествия
На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщиныКриминал
В Сочи по подозрению в убийстве младенца задержана его предполагаемаяКриминал
В Сочи ищут женщину, выбросившую ребенка в рекуКриминал
По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбужденоПроисшествия
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под БелореченскомПроисшествия
В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенокПроисшествия
Под Краснодаром нашли повешенного на дереве мужчинуКриминал
Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионеркеКриминал
В Новосибирске собака спасла брошенного младенца---
1 апреля в центре Краснодара ограничат движение транспортаСпорт