Руку младенца нашли в центре Краснодара

Страшная находка была обнаружена на улице Захарова.



Как сообщили "Живой Кубани" очевидцы, недалеко от детского садика была найдена маленькая ручка ребенка. Ее нашла уборщица, которая подметала территорию. Как рассказывают местные жители, фрагмент тела, который по виду принадлежал маленькому ребенку, накрыли газетой, чтобы не шокировать прохожих. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент информация уточняется.

Источник: www.livekuban.ru