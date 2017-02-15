Регистрация
Важные темы
» » Руку младенца нашли в центре Краснодара


Руку младенца нашли в центре Краснодара

15-02-2017, 23:32

Страшная находка была обнаружена на улице Захарова.

 

Руку младенца нашли в центре Краснодара


Как сообщили "Живой Кубани" очевидцы, недалеко от детского садика была найдена маленькая ручка ребенка. Ее нашла уборщица, которая подметала территорию. Как рассказывают местные жители, фрагмент тела, который по виду принадлежал маленькому ребенку, накрыли газетой, чтобы не шокировать прохожих. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. 

В данный момент информация уточняется. 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 244
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Криминал
Трупы матери и сына обнаружили в центре Краснодара

Трупы матери и сына обнаружили в центре Краснодара

Криминал
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольной

Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольной

Происшествия
Под Анапой насмерть разбилась семейная пара с ребенком

Под Анапой насмерть разбилась семейная пара с ребенком

Происшествия
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

Происшествия
В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчину

В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчину

Криминал
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Главное
Сочинские пляжи превратились в кладбище погибших дельфинов

Сочинские пляжи превратились в кладбище погибших дельфинов

Сочи
В подвале многоэтажки три года разлагался труп

В подвале многоэтажки три года разлагался труп

Криминал
В Армавире мать случайно проломила череп грудному ребенку

В Армавире мать случайно проломила череп грудному ребенку

Происшествия
На Кубани ребенок ушел из детского сада и гулял по улицам

На Кубани ребенок ушел из детского сада и гулял по улицам

Происшествия
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Происшествия
«Не могу с этим жить». Россиянка, задушившая 5-месячного сына, найдена мертвой

«Не могу с этим жить». Россиянка, задушившая 5-месячного сына,

Криминал
Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарском троллейбусе

Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарском

Транспорт
В детском лагере в Анапе произошло массовое заражение дерматитом

В детском лагере в Анапе произошло массовое заражение дерматитом

Здоровье
На Кубани из-за пожара из гостиницы эвакуировали 50 человек

На Кубани из-за пожара из гостиницы эвакуировали 50 человек

Город
Девочка потеряла сознание, увидев, как живодеры перерезали горло собаке

Девочка потеряла сознание, увидев, как живодеры перерезали горло

Происшествия
Житель Кубани ножницами заколол библиофила

Житель Кубани ножницами заколол библиофила

Криминал
В Армавире родная сестра не пускала медиков к раненному ножом брату

В Армавире родная сестра не пускала медиков к раненному ножом брату

Происшествия
Полиция ищет мать, подкинувшую младенца на крыльцо кубанской больницы

Полиция ищет мать, подкинувшую младенца на крыльцо кубанской больницы

Город
На Кубани лихач протащил полицейского по трассе, зажав его руку стеклоподъемником

На Кубани лихач протащил полицейского по трассе, зажав его руку

Транспорт
В Сочи расстроенная женщина разбила машину, убила ребенка и бросилась с моста

В Сочи расстроенная женщина разбила машину, убила ребенка и бросилась

Происшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

Происшествия
В Сочи джипперы утонули, переезжая горную реку

В Сочи джипперы утонули, переезжая горную реку

Происшествия
В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучку

В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучку

Криминал
На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщины

На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщины

Криминал
В городе во время субботника нашли труп, пролежавший на улице 3 месяца

В городе во время субботника нашли труп, пролежавший на улице 3 месяца

Город
В кладовке морга случайно обнаружили труп, забытый три года назад

В кладовке морга случайно обнаружили труп, забытый три года назад

Криминал
По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбуждено уголовное дело

По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбуждено

Происшествия
Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по Краснодару

Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по Краснодару

Происшествия
В Ейске подозреваемый покончил с собой в камере ИВС

В Ейске подозреваемый покончил с собой в камере ИВС

Криминал
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего психического расстройства

В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего

Происшествия
Под Краснодаром нашли повешенного на дереве мужчину

Под Краснодаром нашли повешенного на дереве мужчину

Криминал
В Сочи водитель Lada Kalina сгорел в машине (фото+видео)

В Сочи водитель Lada Kalina сгорел в машине (фото+видео)

Происшествия
В краевом центре иномарка насмерть сбила женщину

В краевом центре иномарка насмерть сбила женщину

Происшествия
Пропавшую 17-летнюю девушку-инвалида из Абинска нашли в Анапе

Пропавшую 17-летнюю девушку-инвалида из Абинска нашли в Анапе

Происшествия
Приезжий насиловал и избивал краснодарку

Приезжий насиловал и избивал краснодарку

Криминал
На вокзале Краснодара нашли босоногого подростка

На вокзале Краснодара нашли босоногого подростка

Происшествия
Сибиряк устроил стрельбу, защищая своё парковочное место

Сибиряк устроил стрельбу, защищая своё парковочное место

Криминал
1 апреля в центре Краснодара ограничат движение транспорта

1 апреля в центре Краснодара ограничат движение транспорта

Спорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+