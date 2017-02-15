Руку младенца нашли в центре Краснодара
Страшная находка была обнаружена на улице Захарова.
Как сообщили "Живой Кубани" очевидцы, недалеко от детского садика была найдена маленькая ручка ребенка. Ее нашла уборщица, которая подметала территорию. Как рассказывают местные жители, фрагмент тела, который по виду принадлежал маленькому ребенку, накрыли газетой, чтобы не шокировать прохожих. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В данный момент информация уточняется.
Источник: www.livekuban.ru
Появились подробности убийства младенца в КраснодареКриминал
Трупы матери и сына обнаружили в центре КраснодараКриминал
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольнойПроисшествия
Под Анапой насмерть разбилась семейная пара с ребенкомПроисшествия
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался пареньПроисшествия
В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчинуКриминал
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
Сочинские пляжи превратились в кладбище погибших дельфиновСочи
В подвале многоэтажки три года разлагался трупКриминал
В Армавире мать случайно проломила череп грудному ребенкуПроисшествия
На Кубани ребенок ушел из детского сада и гулял по улицамПроисшествия
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьиПроисшествия
«Не могу с этим жить». Россиянка, задушившая 5-месячного сына,Криминал
Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарскомТранспорт
В детском лагере в Анапе произошло массовое заражение дерматитомЗдоровье
На Кубани из-за пожара из гостиницы эвакуировали 50 человекГород
Девочка потеряла сознание, увидев, как живодеры перерезали горлоПроисшествия
Житель Кубани ножницами заколол библиофилаКриминал
В Армавире родная сестра не пускала медиков к раненному ножом братуПроисшествия
Полиция ищет мать, подкинувшую младенца на крыльцо кубанской больницыГород
На Кубани лихач протащил полицейского по трассе, зажав его рукуТранспорт
В Сочи расстроенная женщина разбила машину, убила ребенка и бросиласьПроисшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
В Сочи джипперы утонули, переезжая горную рекуПроисшествия
В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучкуКриминал
На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщиныКриминал
В городе во время субботника нашли труп, пролежавший на улице 3 месяцаГород
В кладовке морга случайно обнаружили труп, забытый три года назадКриминал
По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбужденоПроисшествия
Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по КраснодаруПроисшествия
В Ейске подозреваемый покончил с собой в камере ИВСКриминал
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своегоПроисшествия
Под Краснодаром нашли повешенного на дереве мужчинуКриминал
В Сочи водитель Lada Kalina сгорел в машине (фото+видео)Происшествия
В краевом центре иномарка насмерть сбила женщинуПроисшествия
Пропавшую 17-летнюю девушку-инвалида из Абинска нашли в АнапеПроисшествия
Приезжий насиловал и избивал краснодаркуКриминал
На вокзале Краснодара нашли босоногого подросткаПроисшествия
Сибиряк устроил стрельбу, защищая своё парковочное местоКриминал
1 апреля в центре Краснодара ограничат движение транспортаСпорт