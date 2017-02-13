Труп пропавшей Надежды Кутелия нашли в лесу под Новороссийском

Женщина пропала в ночь на 6 ноября 2016 г.

Как сообщала ранее «Живая Кубань», Надежда Кутелия 1957 года рождения посетила двухдневный туристический тур. После путешествия пенсионерка вернулась в Новороссийск, села в свою Toyota Rav4 и повезла знакомых домой. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

По словам сына пропавшей, Кирилла Кутелия, кто-то снимал деньги с ее банковской карты. Затем 8 ноября неизвестный мужчина приехал на машине Надежды к перекупщикам. Однако, покупать автомобиль без собственника у него отказались. Тогда он вернулся к ним снова, уже 9 ноября и якобы вместе с пропавшей Надеждой Михайловной. Сделка быстро состоялась и иномарку продали по очень дешевой цене.

Как прокомментировал «Живой Кубани» заместитель руководителя Следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске Сергей Фомин, мужчина и женщина, которая выдала себя за пропавшую, находятся под стражей.

Тело пропавшей горожанки нашли в лесу в пригороде Новороссийска. На данный момент проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: www.livekuban.ru