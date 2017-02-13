Труп пропавшей Надежды Кутелия нашли в лесу под Новороссийском
Женщина пропала в ночь на 6 ноября 2016 г.
Как сообщала ранее «Живая Кубань», Надежда Кутелия 1957 года рождения посетила двухдневный туристический тур. После путешествия пенсионерка вернулась в Новороссийск, села в свою Toyota Rav4 и повезла знакомых домой. С тех пор информации о ее местонахождении нет.
По словам сына пропавшей, Кирилла Кутелия, кто-то снимал деньги с ее банковской карты. Затем 8 ноября неизвестный мужчина приехал на машине Надежды к перекупщикам. Однако, покупать автомобиль без собственника у него отказались. Тогда он вернулся к ним снова, уже 9 ноября и якобы вместе с пропавшей Надеждой Михайловной. Сделка быстро состоялась и иномарку продали по очень дешевой цене.
Как прокомментировал «Живой Кубани» заместитель руководителя Следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске Сергей Фомин, мужчина и женщина, которая выдала себя за пропавшую, находятся под стражей.
Тело пропавшей горожанки нашли в лесу в пригороде Новороссийска. На данный момент проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источник: www.livekuban.ru
Трупы матери и сына обнаружили в центре КраснодараКриминал
Родители обнаружили сына мертвым в КраснодареКриминал
Женщина умерла на рабочем месте в КраснодареПроисшествия
Кубанский школьник погиб из-за несчастной любвиПроисшествия
Труп женщины на пляже обнаружили в СочиКриминал
Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в КропоткинеКриминал
В центре Сочи в машине нашли застреленных мужчину и женщинуКриминал
Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в КраснодареКриминал
Евгений Марочкин продал акции «Каян» за несколько месяцев до трагедииПроисшествия
Грузчик нашел труп мужчины возле Колхозного рынка в КраснодареПроисшествия
Житель Новороссийска предлагает миллион нашедшему его матьПроисшествия
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвойПроисшествия
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в КраснодареГород
Солдат-срочник из Лабинска стал инвалидом после службы в НовороссийскеПроисшествия
В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицомКриминал
В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парняГород
В Краснодаре нашли тело сожженной девушкиКриминал
В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчинуКриминал
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеровКриминал
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчинаГород
Полицейские две недели ищут пропавших мать и сына из КраснодараГород
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько днейКриминал
В Адлерском районе туристы нашли труп мужчиныКриминал
Ветеран МВД пытала животных у себя в квартиреКриминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийстваКриминал
Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремяПроисшествия
Житель Кубани ножницами заколол библиофилаКриминал
В Апшеронском районе квадроциклист разбился, упав в пропастьПроисшествия
В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницуКриминал
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщиныКриминал
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своегоПроисшествия
Под Краснодаром нашли повешенного на дереве мужчинуКриминал
Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой областиПроисшествия
В Хакасии пьяная женщина сожгла своего 2-месячного сына в печиКриминал
В Краснодаре возле школы нашли труп мужчиныКриминал
Мужчина застрелил возлюбленную и себяКриминал
В Краснодарском крае сбежавшая из дома школьница месяц жила в палаткеГород
В Краснодаре пропала девушкаПроисшествия
На Кубани женщина, убившая младенца, предстанет перед судомКриминал