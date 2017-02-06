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Родители обнаружили сына мертвым в Краснодаре

Сегодня, 13:35

Трагедия произошла в Юбилейном микрорайоне.

 

Родители обнаружили сына мертвым в Краснодаре

 

Как стало известно «Живой Кубани», молодой человек временно переехал в пустующую квартиру родственников. Неожиданно парень перестал выходить на связь и родные, заподозрив неладное, поехали проверить все ли в порядке. Как только семья зашла в дом, то обнаружила сына мертвым. При осмотре тела молодого человека следов насильственной смерти не обнаружено.

В настоящий момент по данному факту назначена проверка.

- Причины смерти устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировал «Живой Кубани» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Скляр.

 

Источник: www.livekuban.ru



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