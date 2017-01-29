Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам
Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на крупные компании, собирающие информацию со страниц россиян и продающие их банкам. Разработчики утверждают, что не разрешали собирать данные о пользователях.
Странички россиян анализировали, чтобы оценить их кредитоспособность. Для этого компания Double Data якобы создала сервис, извлекающий имена, фамилии, сведения о месте учёбы и работы, фотографии, тип гаджета, с которого человек заходит в сеть и так далее. Затем Национальное бюро кредитных историй продавало данные банкам, пишет «Ъ».
«ВКонтакте» подала в суд на обе компании и требует прекратить сбор данных, а также символическую компенсацию — 1 рубль с каждого ответчика. А в Double Data отметили, что многие на рынке пользуются информацией из соцсетей, например, «Твиттера» и «Фейсбука».
Такой иск в России станет первым.
Источник: ВашГород.ру
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