Грабитель облил продавца бензином и хотел поджечь его, требуя денег

Серийный вор был пойман в Приморско-Ахтарске.



Местного жителя подозревают в нескольких разбойных нападениях на продавцов ларьков на рынке Приморско-Ахтарска. Как рассказала одна из пострадавших, в одном из магазинов, злоумышленник в медицинской маске облил продавца жидкостью из бутылки, которую принес с собой и заявил, что это бензин и он подожжёт ее, если женщина не отдаст ему деньги из кассы. Продавец не растерялась и прогнала разбойника пригрозив ему ножом, которым резала продукты.



Во втором ларьке мужчина стал угрожать торговому работнику, облить ее кислотой, но женщина смогла спрятаться от злоумышленника в подсобном помещении, не отдав напавшему на нее мужчине деньги.



В третьем магазине того же рынка, злоумышленник смог добиться своего и угрожая ножом забрал всю выручку у продавца.



- В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении трех разбойных нападений на рынке города, когда тот совершал покупки и раздавал долги похищенными купюрами. В беседе с правоохранителями мужчина сознался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждены три уголовных дела по статье «Разбой», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. - рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru