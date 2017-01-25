Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решение
Государственная Дума сегодня начала процедуру отмены антинародного ювенального закона об уголовной ответственности за причинение боли родителями и другими близкими людьми (см. «закон о запрете воспитания» или «закон о шлепках»). Законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной и несколькими депутатами—единороссами, фактически не содержит ничего нового—кроме отмены скандального положения об особой усиленной ответственности «близких людей», пишет katyusha.org
Принятие «закона о шлепках» вызвало настоящий взрыв негодования по всей стране. Тысячи митингов, пикетов, сотни тысяч обращений к Президенту (одних писем в поддержку законопроекта об отмене этого закона было сдано в администрацию Президентаболее 200 тысяч — все это в конце концов дало свой результат. О необходимости отмены, после Павла Астахова и Елены Мизулиной, заговорили представители высшего руководства страны. Сначала Валентина Матвиенко, затем лидер думской фракции «Единой России», наконец, сам Президент на пресс-конференции прямо сказал что в вопросах регулирования семейной политики не должно быть перегибов.
Ювенальное лобби сопротивлялось до последнего, срок отмены скандального закона неоднократно переносили. И вот, сегодня процесс пошел.
Представлять в Думе законопроект «О проекте федерального закона № 26 265-7 «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за побои) доверили Елене Мизулиной.
Елена Борисовна, как всегда, выступала красноречиво и последовательно, камня на камне не оставив от аргументов ювенальщиков. Докладчик назвала «закон о шлепках» «вопиющей несправедливостью», направленной на разрушение традиционных основ российского общества. По ее словам, действующий закон в редакции Павла Крашенинникова нарушает фундаментальные принципа права: справедливости и соразмерности наказаний, равенства граждан перед законом и судом, определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы и др. Елена Мизулина также совершенно справедливо заявила что общество восприняло этот закон как открытое введение ювенальной юстиции, дав новое определение этому явлению:
«Ювенальная юстиция — это не просто термин. Это — идеология недоверия к институту семьи. Это система органов, заменяющих, подменяющих, контролирующих семью».
По словам Елены Мизулиной, «Принятие рассматриваемого закона не снижает уровень защиты детей и семей от насилия. Он восстанавливает справедливость, исключает необоснованное вторжение во внутренние дела семьи. Наконец-возвращает доверие родительской общественности к власти».
Обращаясь к депутатам, сенатор заявила: От вашего голосования зависит судьбы миллионов россиян. Они следят за действиями Думы. Прошу учесть голоса родителей России, которые собрали 213 тысяч подписей за отмену “закона о шлепках”. Ими проведено более 600 пикетов по всей России. И последнее. Я восхищена мужественной и консолидированной позицией родительской общественности по этому вопросу. Их профессионализмом, самоотдачей и верой в Россию. На наших глазах в России формируется настоящее гражданское общество. Это люди, которые последовательно отстаивают интересы наших семей, являются истинными патриотами России и защитниками традиционных семейных ценностей».
После речи Мизулиной в заседании был объявлен перерыв на «правительственный час», а после перерыва началась дискуссия.
Дебаты выдались бурными. Больше всех удивили представители КПРФ. Депутат Юрий Синельщиков, в духе открытого Крашенинникова, сначала занимался откровенным передергиванием, рассказав об избиениях 7-месячного младенца отцом (это другая статья УК!), а затем заявил что его фракция не будет поддерживать просемейный закон (судя по итогам голосования, коммунисты просто отказались голосовать) Причина, по словам депутата, в то, что КПРФ разработала свои поправки вроде сохранения уголовной ответственности за побои совершенные близкими лицами в отношении беременных женщин, и, если их учтут, они--де готовы поддержать закон.
Учитывая что в прошлый раз, при принятии Думой Крашенниниковского закона о шлепках, фракция КПРФ выступила против этого закона, подержав семью, а теперь придумала вот эти поправки, есть все основания говорить о том, что коммунисты просто обиделись что их не взяли в число разработчиков нынешнего закона. Видимо, участие в политическом цирке для них гораздо важнее чем реальные интересы страны. На это, кстати, обратила внимание и Елена Мизулина призвавшая в ответном слове прекратить манипулировать цифрами о «семейном насилии», взятыми из отчетов прозападных НКО—а заодно напомнив коммунистам, как их предки, устами Бухарина, 100 лет назад положили начало разрушению семьи, заявив что родители хуже воспитывают детей чем советские детдома.
Итог голосования был предсказуемым: закон об отмене «закона о шлепках» был принят подавляющим большинством голосов 368 из 370 голосовавших
Источник: katyusha.org
В России ужесточат наказание для педофиловКриминал
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпанийТранспорт
Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодексаКриминал
В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГОТранспорт
В Госдуму внесли проект закона о семейных побояхОбщество
Президент поддержал создание закона о российской нацииОбщество
В России запретят давать детям необычные именаСобытия
Жителей Кубани обязали регистрировать домашних животныхГород
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядствоОбщество
Должников за коммуналку навестят коллекторыГород
Госдума может принять антинародный законИнфраструктура
Принятый по инициативе депутата ЗСК Виктора Теплякова закон о чаеГлавное
В Сочи будут искать несовершеннолетних в барах и на концертныхОбщество
По «закону Яровой» каждого россиянина могут штрафовать на 3−5Главное
Путин подписал «жесткие законы» ЯровойГород
Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нетИнфраструктура
За оскорбление властей могут ввести штраф 1 миллион рублейОбщество
Россиянам советуют запасаться продуктамиГород
В России хотят запретить аренду квартирГород
Преступники будут разгуливать на свободе: Путин подписал новый законКриминал
Неработающих родителей предлагают сажать в тюрьмуКриминал
Что изменится в жизни россиян в маеГород
В России приняли закон о повышении пенсионного возрастаГород
Искать нарушителей «детского закона» в Краснодаре будут с 20.00Город
В России за преступления средней тяжести предлагают отправлять в армиюГород
Россиян лишат прав за долги: власти подготовили новый законТранспорт
В России запретят продажу алкоголя лицам моложе 21 годаЗдоровье
С 1 сентября в России изменятся некоторые законыГлавное
Депутаты Госдумы обжаловали отмену выборов мэровГород
Почему потенциальных маньяков не изолируют от россиян (фото)Криминал
Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1Город
Еще один выходной хотят сделать в РоссииГород
Что можно и что нельзя делать коллекторам?Криминал
Прямые выборы губернатора Кубани пройдут в сентябреГород
Путин разрешил обналичивать часть маткапиталаГород
В России могут запретить секс до бракаСобытия
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
Забывчивые водители могут больше не бояться эвакуацииТранспорт
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО---