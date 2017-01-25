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Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решение

Вчера, 20:54

Государственная Дума сегодня начала процедуру отмены антинародного ювенального закона об уголовной ответственности за причинение боли родителями и другими близкими людьми (см. «закон о запрете воспитания» или «закон о шлепках»). Законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной и несколькими депутатами—единороссами, фактически не содержит ничего нового—кроме отмены скандального положения об особой усиленной ответственности «близких людей», пишет  katyusha.org 

 



Принятие «закона о шлепках» вызвало настоящий взрыв негодования по всей стране. Тысячи митингов, пикетов, сотни тысяч обращений к Президенту (одних писем в поддержку законопроекта об отмене этого закона было сдано в администрацию Президентаболее 200 тысяч — все это в конце концов дало свой результат. О необходимости отмены, после Павла Астахова и Елены Мизулиной, заговорили представители высшего руководства страны. Сначала Валентина Матвиенко, затем лидер думской фракции «Единой России», наконец, сам Президент на пресс-конференции прямо сказал что в вопросах регулирования семейной политики не должно быть перегибов. 

Ювенальное лобби сопротивлялось до последнего, срок отмены скандального закона неоднократно переносили. И вот, сегодня процесс пошел.

Представлять в Думе законопроект «О проекте федерального закона № 26 265-7 «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за побои) доверили Елене Мизулиной.



Елена Борисовна, как всегда, выступала красноречиво и последовательно, камня на камне не оставив от аргументов ювенальщиков. Докладчик назвала «закон о шлепках» «вопиющей несправедливостью», направленной на разрушение традиционных основ российского общества. По ее словам, действующий закон в редакции Павла Крашенинникова нарушает фундаментальные принципа права: справедливости и соразмерности наказаний, равенства граждан перед законом и судом, определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы и др. Елена Мизулина также совершенно справедливо заявила что общество восприняло этот закон как открытое введение ювенальной юстиции, дав новое определение этому явлению: 
«Ювенальная юстиция — это не просто термин. Это — идеология недоверия к институту семьи. Это система органов, заменяющих, подменяющих, контролирующих семью».

По словам Елены Мизулиной, «Принятие рассматриваемого закона не снижает уровень защиты детей и семей от насилия. Он восстанавливает справедливость, исключает необоснованное вторжение во внутренние дела семьи. Наконец-возвращает доверие родительской общественности к власти».

Обращаясь к депутатам, сенатор заявила: От вашего голосования зависит судьбы миллионов россиян. Они следят за действиями Думы. Прошу учесть голоса родителей России, которые собрали 213 тысяч подписей за отмену “закона о шлепках”. Ими проведено более 600 пикетов по всей России. И последнее. Я восхищена мужественной и консолидированной позицией родительской общественности по этому вопросу. Их профессионализмом, самоотдачей и верой в Россию. На наших глазах в России формируется настоящее гражданское общество. Это люди, которые последовательно отстаивают интересы наших семей, являются истинными патриотами России и защитниками традиционных семейных ценностей».

После речи Мизулиной в заседании был объявлен перерыв на «правительственный час», а после перерыва началась дискуссия.

Дебаты выдались бурными. Больше всех уди­вили представители КПРФ. Депутат Юрий Синельщиков, в духе ­открытого Крашенинникова, сначала занима­лся откровенным передергиванием, рассказ­ав об избиениях 7-месячного младенца отц­ом (это другая статья УК!), а затем заяв­ил что его фракция не будет поддерживать­ просемейный закон (судя по итогам голос­ования, коммунисты просто отказались гол­осовать) Причина, по словам депутата, в ­то, что КПРФ разработала свои поправки ­вроде сохранения уголовной ответственнос­ти за побои совершенные близкими лицам­и в отношении беременных женщин, и, если­ их учтут, они--де готовы поддержать за­кон.

Учитывая что в прошлый раз, при принятии­ Думой Крашенниниковского закона о шлепк­ах, фракция КПРФ выступила против этого­ закона, подержав семью, а теперь придум­ала вот эти поправки, есть все основания­ говорить о том, что коммунисты просто о­биделись что их не взяли в число разрабо­тчиков нынешнего закона. Видимо, участие­ в политическом цирке для них гораздо ва­жнее чем реальные интересы страны. На э­то, кстати, обратила внимание и Елена Ми­зулина призвавшая в ответном слове прекр­атить манипулировать цифрами о «семейном­ насилии», взятыми из отчетов прозападны­х НКО—а заодно напомнив коммунистам, как­ их предки, устами Бухарина, 100 лет наз­ад положили начало разрушению семьи, зая­вив что родители хуже воспитывают детей ­чем советские детдома.

Итог голосования был предсказуемым: зако­н об отмене «закона о шлепках» был приня­т подавляющим большинством голосов 368 и­з 370 голосовавших

Источник: katyusha.org



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