Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов.



Напомним, 10-летний Руслан пропал 21 января в районе поселка Молодежного. Мальчик гулял с друзьями и промочил ноги. Руслан пошел домой, чтобы переобуться, однако до дома ребенок не дошел. В поисках мальчика было задействовано более 300 человек. Мальчика искали полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, а также кинологи и криминалисты.



- Сегодня, 24 января, аварийно-спасательной службой «Кубань-СПАС» обнаружено тело мальчика в лесном массиве, недалеко от железнодорожных путей, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе «Кубань-СПАС».



При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.



- Назначено проведение судебно медицинской экспертизы, - сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Источник: www.livekuban.ru