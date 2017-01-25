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Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

25-01-2017, 12:41

Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов. 

 

Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе


Напомним, 10-летний Руслан пропал 21 января в районе поселка Молодежного. Мальчик гулял с друзьями и промочил ноги. Руслан пошел домой, чтобы переобуться, однако до дома ребенок не дошел. В поисках мальчика было задействовано более 300 человек. Мальчика искали полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, а также кинологи и криминалисты. 

- Сегодня, 24 января, аварийно-спасательной службой «Кубань-СПАС» обнаружено тело мальчика в лесном массиве, недалеко от железнодорожных путей, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

- Назначено проведение судебно медицинской экспертизы, - сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 

Источник: www.livekuban.ru



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