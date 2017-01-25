Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию
В отношении мошенников было заведено уголовное дело.
По версии следствия, трое мужчин предложили одному из жителей краевой столицы устроиться на работу в патрульно-постовую службу УВД по городу Краснодару. За небольшую услугу аферисты просили 360 тысяч рублей. В ноябре 2016 года заявитель встретился с двумя подозреваемыми и передал им указанную денежную сумму, часть из которой рассчитывали забрать себе, а часть передать третьему соучастнику.
Дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.
- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: www.livekuban.ru
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