Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

В отношении мошенников было заведено уголовное дело.



По версии следствия, трое мужчин предложили одному из жителей краевой столицы устроиться на работу в патрульно-постовую службу УВД по городу Краснодару. За небольшую услугу аферисты просили 360 тысяч рублей. В ноябре 2016 года заявитель встретился с двумя подозреваемыми и передал им указанную денежную сумму, часть из которой рассчитывали забрать себе, а часть передать третьему соучастнику.



Дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.



- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: www.livekuban.ru