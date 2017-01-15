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Омский педофил задержан на Кубани

Сегодня, 00:38

Мужчина был объявлен в федеральный розыск. 

 

Омский педофил задержан на Кубани


Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Омской области, мужчина уже был судим, а летом 2016 года, угрожая убийством, воспользовавшись отсутствием дома взрослых, изнасиловал 18-летнюю девушку, а через некоторое время при аналогичных обстоятельствах – 12-летнюю дочь своей знакомой. 

После совершения преступлений злоумышленник скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в федеральный розыск. К

Как рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по краю, злоумышленника задержали на съемной квартире родственницы, в Краснодаре. Воспользовавшись сервисом попутчиков в Интернете, он приехал сначала в Анапу, а потом в краевой центр и устроился в фирму по ремонту цифровой техники. 

Сейчас омские следователи ходатайствуют об аресте мужчины и продолжают расследование уголовного дела по изнасилованию женщины и малолетней девочки.

Источник: www.livekuban.ru



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