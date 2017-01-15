Омский педофил задержан на Кубани

Мужчина был объявлен в федеральный розыск.



Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Омской области, мужчина уже был судим, а летом 2016 года, угрожая убийством, воспользовавшись отсутствием дома взрослых, изнасиловал 18-летнюю девушку, а через некоторое время при аналогичных обстоятельствах – 12-летнюю дочь своей знакомой.



После совершения преступлений злоумышленник скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в федеральный розыск. К



Как рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по краю, злоумышленника задержали на съемной квартире родственницы, в Краснодаре. Воспользовавшись сервисом попутчиков в Интернете, он приехал сначала в Анапу, а потом в краевой центр и устроился в фирму по ремонту цифровой техники.



Сейчас омские следователи ходатайствуют об аресте мужчины и продолжают расследование уголовного дела по изнасилованию женщины и малолетней девочки.

Источник: www.livekuban.ru