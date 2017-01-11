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Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

11-01-2017, 14:50

Трагедия произошла вечером 9 января в частном доме в Славянске-на-Кубани.

 

Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения


По версии следствия, убийство случилось на улице Юных Коммунаров, там сожители распивали спиртное. Женщине начали приходить на телефон сообщения, и ее возлюбленный приревновал. Мужчина буквально вышел из себя, набросился на жертву и ударил ее ножом в грудь.

После совершенного преступления злоумышленник лег спать, а утром скрылся. Женщина от полученных травм погибла. Ее тело обнаружила мать на следующий день. Подозреваемого задержали по горячим следам.

- В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СКР РФ по краснодарскому краю. - Рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Источник: www.livekuban.ru

 



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