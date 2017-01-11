Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

Трагедия произошла вечером 9 января в частном доме в Славянске-на-Кубани.



По версии следствия, убийство случилось на улице Юных Коммунаров, там сожители распивали спиртное. Женщине начали приходить на телефон сообщения, и ее возлюбленный приревновал. Мужчина буквально вышел из себя, набросился на жертву и ударил ее ножом в грудь.



После совершенного преступления злоумышленник лег спать, а утром скрылся. Женщина от полученных травм погибла. Ее тело обнаружила мать на следующий день. Подозреваемого задержали по горячим следам.



- В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СКР РФ по краснодарскому краю. - Рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: www.livekuban.ru