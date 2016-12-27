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Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине

Сегодня, 15:30

Погибший переживал из-за разрыва с женой.

 

Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине

 

Жуткая история произошла 7 января. Как стало известно «Живой Кубани», 30-летний мужчина находился в тяжелой депрессии. Недавно он расстался с супругой и серьезно переживал. Кроме того мужчина выпивал много алкоголя. Утром 7 января его, в петле, в сарае, обнаружил пожилой отец.

Прибывшие сотрудники полиции предсмертной записки в вещах погибшего не обнаружили.

- В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего. Проводится проверка, - рассказал «Живой Кубани» следователь Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

 

Источник: www.livekuban.ru



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