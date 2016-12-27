Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Бахтиер Давлетов объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве 46- и 54-летнего мужчин.



По данным следствия, трое мужчин делали ремонт в здании, которое находится на улице Красноармейской. В ночь на 7 января текущего года Давлетов забил до смерти своих коллег и скрылся с места преступления. Мужчины скончались на месте от открытых черепно-мозговых травм.



В данный момент место нахождение предполагаемого убийцы неизвестно.



- В настоящее время производятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.



Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (918) 365-22-58 либо 02.

Источник: www.livekuban.ru