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В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

Вчера, 21:58

Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.

 

В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

 

Очевидец сообщил о жуткой находке в социальной сети. По словам автора поста, на теле дельфина было множество глубоких порезов. Брюшко было вспорото, а внутренние органы практически полностью отсутствовали. 

Страшные фотографии вызвали множество комментариев. Мнения пользователей разделились и в обсуждении выдвигались две версии. По одной из них дельфин попал под винт судна. А вот другие пользователи утверждают, что над несчастным поиздевались люди.

Источник: www.livekuban.ru



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