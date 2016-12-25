В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.

Очевидец сообщил о жуткой находке в социальной сети. По словам автора поста, на теле дельфина было множество глубоких порезов. Брюшко было вспорото, а внутренние органы практически полностью отсутствовали.

Страшные фотографии вызвали множество комментариев. Мнения пользователей разделились и в обсуждении выдвигались две версии. По одной из них дельфин попал под винт судна. А вот другие пользователи утверждают, что над несчастным поиздевались люди.

Источник: www.livekuban.ru