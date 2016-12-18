В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка
Школьника госпитализировали и прооперировали.
Как стало известно «Живой Кубани», шокирующий инцидент произошел днем 23 декабря на улице Лермонтова. По предварительной информации, к 12-летнему мальчику подбежал неизвестный мужчина. В следующий момент он достал нож ударил ребенка ножом в грудь.
Затем злоумышленник повалил школьника на землю и попытался нанести еще один удар, однако несовершеннолетний начал сопротивляться и звать на помощь.
Далее нападавший скрылся, а раненый школьник позвонил отцу и рассказал ему о том, что произошло. Мальчика отвезли на «скорой» в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарского краю, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего.
Источник: www.livekuban.ru
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