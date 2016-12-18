Кубанских медиков подозревают в смерти пациента

Заключенный исправительной колонии № 4 был доставлен в больницу Армавира 23 ноября.



По данным следствия, мужчин поставили диагноз «инсульт в правой гемисфере головного мозга», в связи с тяжелым состоянием его транспортирован в краевую клиническую больницу, где прооперировали и с диагнозом «внутримозговое кровоизлияние».



29 ноября больного отправили обратно в городскую больницу Армавира для дальнейшего лечения в неврологическом отделении, однако 8 декабря мужчина скончался в результате кровоизлияния в мозг.



- В настоящее время назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников, оказывавших пациенту помощь. Расследование уголовного дела продолжается. – сообщили «Живой Кубани» СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru