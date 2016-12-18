В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы

Причиной трагедии могла стать неразделенная любовь погибшего.

Как стало известно «Живой Кубани», погибший снимал квартиру на улице Товарной. По предварительной информации, 33-летний мужчина трое суток не выходил на связь и его друг, заподозрив неладное, обратился в полицию.

На место происшествия выехали правоохранители. Дверь вскрыли, и позже выяснилось, что изнутри в замочную скважину был вставлен ключ. Квартиросъемщик был обнаружен мертвым, с огнестрельным ранением головы, предположительно, из ружья типа «Сайга».

Следователи не исключают версию самоубийства. Выяснилось, что мужчина недавно расстался с девушкой и находился в сильной депрессии.

- В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего. Назначены проведение судмедэкспертизы и проведение доследственной проверки, - прокомментировал «Живой Кубани» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников.

Источник: www.livekuban.ru