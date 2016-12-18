В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы
Причиной трагедии могла стать неразделенная любовь погибшего.
Как стало известно «Живой Кубани», погибший снимал квартиру на улице Товарной. По предварительной информации, 33-летний мужчина трое суток не выходил на связь и его друг, заподозрив неладное, обратился в полицию.
На место происшествия выехали правоохранители. Дверь вскрыли, и позже выяснилось, что изнутри в замочную скважину был вставлен ключ. Квартиросъемщик был обнаружен мертвым, с огнестрельным ранением головы, предположительно, из ружья типа «Сайга».
Следователи не исключают версию самоубийства. Выяснилось, что мужчина недавно расстался с девушкой и находился в сильной депрессии.
- В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего. Назначены проведение судмедэкспертизы и проведение доследственной проверки, - прокомментировал «Живой Кубани» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников.
Источник: www.livekuban.ru
В центре Сочи в машине нашли застреленных мужчину и женщинуКриминал
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на КубаниПроисшествия
Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в КраснодареКриминал
Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в КраснодареКриминал
Евгений Марочкин продал акции «Каян» за несколько месяцев до трагедииПроисшествия
Грузчик нашел труп мужчины возле Колхозного рынка в КраснодареПроисшествия
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвойПроисшествия
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в КраснодареГород
В краснодарской квартире нашли трупы двух студентовКриминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался пареньПроисшествия
В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицомКриминал
В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парняГород
В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчинуКриминал
Вырваться из плена насильника жертве из Краснодара помогла запискаКриминал
Жительница Краснодара приняла мертвого любовника за спящегоПроисшествия
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеровКриминал
ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машинПроисшествия
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчинаГород
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномаркуПроисшествия
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько днейКриминал
В Краснодаре школьник утонул на глазах у друзейГород
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьиПроисшествия
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая матьКриминал
Житель Краснодара привез на чужой машине в больницу два трупаКриминал
Житель Кубани разбил полицейскому лицо наручникамиКриминал
В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчинаПроисшествия
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на КубаниПроисшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
На Кубани разыскивают мужчину без пальцев на ногахПроисшествия
Байкеры устроили поножовщину в одном из клубов КраснодараКриминал
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под БелореченскомПроисшествия
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное делоПроисшествия
В Ейске подозреваемый покончил с собой в камере ИВСКриминал
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своегоПроисшествия
Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой областиПроисшествия
В Краснодаре возле школы нашли труп мужчиныКриминал
Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умерПроисшествия
Кот трое суток звал соседей к умершему хозяинуПроисшествия
В Новочеркасске пенсионер вспорол себе живот ножницами и вытащилПроисшествия
Пьяный краснодарец выстрелил себе в лобПроисшествия