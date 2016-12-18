Регистрация
Важные темы
» » В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы


В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы

Вчера, 14:13

Причиной трагедии могла стать неразделенная любовь погибшего.

 

В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы

 

Как стало известно «Живой Кубани», погибший снимал квартиру на улице Товарной. По предварительной информации, 33-летний мужчина трое суток не выходил на связь и его друг, заподозрив неладное, обратился в полицию.

На место происшествия выехали правоохранители. Дверь вскрыли, и позже выяснилось, что изнутри в замочную скважину был вставлен ключ. Квартиросъемщик был обнаружен мертвым, с огнестрельным ранением головы, предположительно, из ружья типа «Сайга».

Следователи не исключают версию самоубийства. Выяснилось, что мужчина недавно расстался с девушкой и находился в сильной депрессии.

- В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего. Назначены проведение судмедэкспертизы и проведение доследственной проверки, - прокомментировал «Живой Кубани» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников.

 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 88
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В центре Сочи в машине нашли застреленных мужчину и женщину

В центре Сочи в машине нашли застреленных мужчину и женщину

Криминал
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Происшествия
Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в Краснодаре

Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в Краснодаре

Криминал
Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в Краснодаре

Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в Краснодаре

Криминал
Евгений Марочкин продал акции «Каян» за несколько месяцев до трагедии

Евгений Марочкин продал акции «Каян» за несколько месяцев до трагедии

Происшествия
Грузчик нашел труп мужчины возле Колхозного рынка в Краснодаре

Грузчик нашел труп мужчины возле Колхозного рынка в Краснодаре

Происшествия
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвой

В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвой

Происшествия
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Город
В краснодарской квартире нашли трупы двух студентов

В краснодарской квартире нашли трупы двух студентов

Криминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

Происшествия
В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицом

В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицом

Криминал
В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парня

В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парня

Город
В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчину

В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчину

Криминал
Вырваться из плена насильника жертве из Краснодара помогла записка

Вырваться из плена насильника жертве из Краснодара помогла записка

Криминал
Жительница Краснодара приняла мертвого любовника за спящего

Жительница Краснодара приняла мертвого любовника за спящего

Происшествия
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеров

В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеров

Криминал
ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машин

ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машин

Происшествия
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

Город
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

Происшествия
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Криминал
В Краснодаре школьник утонул на глазах у друзей

В Краснодаре школьник утонул на глазах у друзей

Город
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Происшествия
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая мать

Под Краснодаром девушка убила отца, защищая мать

Криминал
Житель Краснодара привез на чужой машине в больницу два трупа

Житель Краснодара привез на чужой машине в больницу два трупа

Криминал
Житель Кубани разбил полицейскому лицо наручниками

Житель Кубани разбил полицейскому лицо наручниками

Криминал
В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчина

В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчина

Происшествия
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Происшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

Происшествия
На Кубани разыскивают мужчину без пальцев на ногах

На Кубани разыскивают мужчину без пальцев на ногах

Происшествия
Байкеры устроили поножовщину в одном из клубов Краснодара

Байкеры устроили поножовщину в одном из клубов Краснодара

Криминал
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Происшествия
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

Происшествия
В Ейске подозреваемый покончил с собой в камере ИВС

В Ейске подозреваемый покончил с собой в камере ИВС

Криминал
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего психического расстройства

В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего

Происшествия
Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой области

Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой области

Происшествия
В Краснодаре возле школы нашли труп мужчины

В Краснодаре возле школы нашли труп мужчины

Криминал
Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умер

Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умер

Происшествия
Кот трое суток звал соседей к умершему хозяину

Кот трое суток звал соседей к умершему хозяину

Происшествия
В Новочеркасске пенсионер вспорол себе живот ножницами и вытащил наружу органы

В Новочеркасске пенсионер вспорол себе живот ножницами и вытащил

Происшествия
Пьяный краснодарец выстрелил себе в лоб

Пьяный краснодарец выстрелил себе в лоб

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+