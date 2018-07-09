Неудаляемый вирус атаковал тысячи компьютеров россиян
Жертвами стали владельцы компьютеров с системой Windows.
Новую вредоносную программу обнаружили специалисты в области компьютерной безопасности.
Вирус под названием All-Radio 4.27 Portable крадёт информацию скомпьютера, асам компьютер используется для рассылки спама. Вирус очень быстро распространяется, заражая все программы, установленные на ПК.
- Из-за огромного количества вредоносных составляющих избавиться отэтого зловреда практически невозможно, -сообщаетanti-malware.ru.
Вирус распространяется под видом «кряков»(crack) или инструментов для активации Windows(например, KMSpico). Вирус – это легитимная российская программа, которая часто используется злоумышленниками.
Полностью избавится от вируса можно лишь переустановив операционную систему.
Источник:Privet-Rostov.ru
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