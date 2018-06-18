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Заморского паразита достали хирурги из-под кожи россиянки

Вчера, 15:31

Женщина подверглась нападению паразитов во время отдыха в Подмосковье.


Во время отдыха ростовчанку укусил комар. Вернувшись домой женщина заметила, что с ее лицом происходит что-то странное, появились припухлости. Сильно распухло нижнее веко левого глаза и верхняя губа. Появившиеся узелки сильно чесались, и перекатывались с места на место.

 

 

Испуганная ростовчанка обратилась за помощью к врачам. Медики осмотрели пациентку и поставили ей диагноз.  Выяснилось, что во время отдыха женщина умудрилась подхватить опасного тропического паразита из рода Dirofilaria. 

 

Хирурги разрезали женщине кожу на лице и достали червя. Сейчас здоровью ростовчанки ничего не угрожает.



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