Заморского паразита достали хирурги из-под кожи россиянки

Женщина подверглась нападению паразитов во время отдыха в Подмосковье.

Во время отдыха ростовчанку укусил комар. Вернувшись домой женщина заметила, что с ее лицом происходит что-то странное, появились припухлости. Сильно распухло нижнее веко левого глаза и верхняя губа. Появившиеся узелки сильно чесались, и перекатывались с места на место.

Испуганная ростовчанка обратилась за помощью к врачам. Медики осмотрели пациентку и поставили ей диагноз. Выяснилось, что во время отдыха женщина умудрилась подхватить опасного тропического паразита из рода Dirofilaria.

Хирурги разрезали женщине кожу на лице и достали червя. Сейчас здоровью ростовчанки ничего не угрожает.