Заморского паразита достали хирурги из-под кожи россиянки
Женщина подверглась нападению паразитов во время отдыха в Подмосковье.
Во время отдыха ростовчанку укусил комар. Вернувшись домой женщина заметила, что с ее лицом происходит что-то странное, появились припухлости. Сильно распухло нижнее веко левого глаза и верхняя губа. Появившиеся узелки сильно чесались, и перекатывались с места на место.
Испуганная ростовчанка обратилась за помощью к врачам. Медики осмотрели пациентку и поставили ей диагноз. Выяснилось, что во время отдыха женщина умудрилась подхватить опасного тропического паразита из рода Dirofilaria.
Хирурги разрезали женщине кожу на лице и достали червя. Сейчас здоровью ростовчанки ничего не угрожает.
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