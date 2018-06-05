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Пропавший 30 лет назад в Афганистане летчик решил вернуться на Родину

5-06-2018, 11:13

Советский летчик Сергей Пантелюк был сбит на своем самолете в провинции Кунар во время войны в 1987 году.

Пропавший 30 лет назад в Афганистане летчик решил вернуться на Родину


Родом летчик был из Батайска. Дома его ждала беременная жена. После окончания военных действий Сергею Пантелюку было поставлено несколько памятников, один из них в Афганистане, еще несколько в Ростовской области. Летчик имел отличные показатели и по возвращению в Россию должен был в Академию.

 

 

На днях стало известно, что летчик выжил после падения самолета и все это время жил в Афганистане, и вот спустя 30 лет он решился вернуться на родину. Об этом рассказал руководитель Союза десантников России Валерий Востротин. Однако, официальные источники информацию пока не подтвердили.

 

Дочь летчика Лариса рассказала, что известие о гибели отца пришло за два месяца до ее рождения, соответственно она его видела лишь на фотографиях. Ее мать получив сообщение о гибели мужа поседела за сутки. Только спустя 16 лет она смогла поговорить с дочерью об отце без слез.

 

- Мама поседела за одну ночь, когда узнала, что папа пропал в Афганистане. Замуж она так никогда и не вышла, все ждала его. Долгое время эта тема была почти закрыта в нашей семье,- рассказала девушка в интервью «Комсомольской Правде».

 

Последнее письмо от мужа женщина получила в августе 1987 года, обратно письмо с фотографией новорожденной дочери он уже не получил.

 

Спустя 30 лет семья летчика ожидает возвращение отца, хоть до конца и не верит, что он мог выжить.

 

Фото: vk.com Война в Сирии

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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