Пропавший 30 лет назад в Афганистане летчик решил вернуться на Родину
Советский летчик Сергей Пантелюк был сбит на своем самолете в провинции Кунар во время войны в 1987 году.
Родом летчик был из Батайска. Дома его ждала беременная жена. После окончания военных действий Сергею Пантелюку было поставлено несколько памятников, один из них в Афганистане, еще несколько в Ростовской области. Летчик имел отличные показатели и по возвращению в Россию должен был в Академию.
На днях стало известно, что летчик выжил после падения самолета и все это время жил в Афганистане, и вот спустя 30 лет он решился вернуться на родину. Об этом рассказал руководитель Союза десантников России Валерий Востротин. Однако, официальные источники информацию пока не подтвердили.
Дочь летчика Лариса рассказала, что известие о гибели отца пришло за два месяца до ее рождения, соответственно она его видела лишь на фотографиях. Ее мать получив сообщение о гибели мужа поседела за сутки. Только спустя 16 лет она смогла поговорить с дочерью об отце без слез.
- Мама поседела за одну ночь, когда узнала, что папа пропал в Афганистане. Замуж она так никогда и не вышла, все ждала его. Долгое время эта тема была почти закрыта в нашей семье,- рассказала девушка в интервью «Комсомольской Правде».
Последнее письмо от мужа женщина получила в августе 1987 года, обратно письмо с фотографией новорожденной дочери он уже не получил.
Спустя 30 лет семья летчика ожидает возвращение отца, хоть до конца и не верит, что он мог выжить.
Фото: vk.com Война в Сирии
Источник:Privet-Rostov.ru
Задержан хладнокровный убийца, пытавшийся изнасиловать уже мертвуюКриминал
Трое новорожденных малышей умерли за одну неделю на глазах у материГлавное
Россиянка, ожидающая смертой казни во Вьетнаме, написала прощальноеГлавное
Мужчину, заступившегося за своих дочерей, сделали инвалидомГород
Брошенная матерью из-за некрасивого лица девочка умерла послеПроисшествия
Супруга убила мужа и закопала тело в выгребной ямеКриминал
Россиянка требует с врачей компенсацию за то, что ее дочь сталаПроисшествия
В Краснодаре жена нашла мужа в петлеПроисшествия
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154,Главное
На Кубани умер пациент, которого врачи привязали к кровати почти наКриминал
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
Пенсионер случайно женился на своей внучкеСобытия
Россиянин имитировал свои похороны, чтобы не отдавать долг 2,5Главное
Ветеран войны, заморенный голодом, скончался в больницеКриминал
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая матьКриминал
«Не могу с этим жить». Россиянка, задушившая 5-месячного сына,Криминал
Младенец сутки пролежал в машине после смерти мамы и сестрыГлавное
Россиянам подарят новый мужской праздникСобытия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
Краснодарский беби-бокс спас жизнь шестнадцатого ребенкаЗдоровье
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видеоПроисшествия
По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбужденоПроисшествия
Коллекторы изнасиловали должницу и избили её мужа и сынаКриминал
Причиной авиакатастрофы в Ростове мог стать конфликт между пилотамиОбщество
53-летний мужчина впал в кому после сексаГлавное
Мы попрощались с жизнью: «Эксклюзивное интервью пассажирки самолета,События
Рабочего насмерть придавило сорвавшейся с крана металлическойПроисшествия
Пациентка умерла после пластической операцииПроисшествия
Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погиблаКриминал
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сынаКриминал
Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении-2016»События
В Сочи разыскивают пропавшего мужчинуПроисшествия
Врачебная ошибка: женщина погибла, 2 месяца нося умершего ребёнкаПроисшествия
Загадки Бермудского треугольника: ученые нашли ответПроисшествия
Мать запихала ребенка в "стиралку" ради селфи (фото)Главное
Турист из Ростовской области погиб, спасая двоих детей в ЕйскеПроисшествия
О последних днях жизни Жанны Фриске рассказали родныеГород
"Они сражались за Родину" - баннер с нацистскими лётчиками шокировалГород
Педофила из Краснодара приговорили к 18 годам строго режимаКриминал