Раздеться до гола заставили двух школьниц при допуске на ЕГЭ

Рособрнадзор разберется в ситуации.

Об инциденте в одной из московских школ рассказал журналист. В редакцию обратились родители девочек и сообщили, что на репетиции сдачи Единого госэкзамена девочек заставили пройти через рамку металлодетектора, после чего двое мужчин попросили их проследованить с ними в соседний кабинет и там раздеться, якобы для личного досмотра.

- О каких репетиционных экзаменах идет речь и что это за процедура, мы не знаем. Мы комментировать не можем. Таких ситуаций не должно быть. На ЕГЭ они исключаются. Мы отдельно разберемся, было ли такое или не было, — прокомментировал журналистам РИА «Новости» ситуацию Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Глава ведомства отметил, что рамки нужны лишь для того, чтобы дети не пронесли с собой шпаргалки, записанные на электронных носителях, включая умные часы. Досматривать детей лично никто права не имеет.