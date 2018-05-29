Раздеться до гола заставили двух школьниц при допуске на ЕГЭ
Рособрнадзор разберется в ситуации.
Об инциденте в одной из московских школ рассказал журналист. В редакцию обратились родители девочек и сообщили, что на репетиции сдачи Единого госэкзамена девочек заставили пройти через рамку металлодетектора, после чего двое мужчин попросили их проследованить с ними в соседний кабинет и там раздеться, якобы для личного досмотра.
- О каких репетиционных экзаменах идет речь и что это за процедура, мы не знаем. Мы комментировать не можем. Таких ситуаций не должно быть. На ЕГЭ они исключаются. Мы отдельно разберемся, было ли такое или не было, — прокомментировал журналистам РИА «Новости» ситуацию Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Глава ведомства отметил, что рамки нужны лишь для того, чтобы дети не пронесли с собой шпаргалки, записанные на электронных носителях, включая умные часы. Досматривать детей лично никто права не имеет.
Школьникам в Краснодаре готовят новые испытанияГород
В Краснодаре упростят использование маткапиталаОбщество
Небрезгливые жители Краснодара смогут экономить на оплате услуг ЖКХГород
Названы сроки окончательной отмены роуминга в РоссииСобытия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка вГород
Краснодарец ударом ноги убил собаку на глазах у детейПроисшествия
Россиянина заставили хоронить отца в двух гробахОбщество
Трех школьниц изнасиловал за один час 66-летний педофилГлавное
Педофил развращал двух семилетних мальчиковКриминал
Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотекуИнфраструктура
Житель Кубани нашел в хлебе металлическую губку для мытья посудыПроисшествия
В Краснодаре мужчины угнали Mercedes, чтобы съездить на мореКриминал
Две девушки ради забавы зверски убивали и калечили собак и кошек. 18+Происшествия
Какие изменения ждут учеников и учителей в этом учебном годуОбщество
Россиянка сходила на бесплатный массаж и осталась должна 70 тысячКриминал
Кондратьев о ситуации с главой Динского района: «Неприкасаемых бытьГород
Школьницы сбежали из дома и на попутках добрались в ЧечнюОбщество
Россиянка ради iPhone разделась и обмазалась машинным маслом. ВидеоГлавное
На учительницу завели уголовное дело за сложные домашние заданияОбщество
22-летнего парня заставили рыть себе могилу и заживо похоронилиГлавное
Во время родов у россиянки пропала двойня: врачи ссылаются на ложнуюКриминал
На Владимира Путина подали в судГород
Девушке в магазине продали салат со спермой шести мужчинГлавное
З0 несовершеннолетних девочек стали жертвами педофила из ТаджикистанаКриминал
Ученицы 6 и 7 класса выложили в Интернет «голые» фото друг другаПроисшествия
"Порядочный семьянин" убил своих детей на глазах у материГлавное
Как спайс попал в детсад, призналась его воспитанницаКриминал
Минздрав установил, что девочки в детсаду Новосибирска отравилисьПроисшествия
Школьников ждет "несмываемый позор"Город
В Краснодаре откроют заезд в Московский микрорайон с ул. РоссийскойТранспорт
Турист из Ростовской области погиб, спасая двоих детей в ЕйскеПроисшествия
В России повысят пенсионный возрастКриминал
Во вторник Лавров и Керри проведут переговоры в СочиГород
На Кубани участниками акции «Бессмертный Полк» стали 360 тысяч человекГород
Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границуГород
Центробанк понизит ключевую ставку в конце апреляСобытия
Вениамин Кондратьев и Владимир Евланов совершили объезд КраснодараГород
Ночные магазины и аптеки на первых этажах не закроютГород
Летние каникулы для школьников предлагают сократитьГород
В МИД напомнили о праве РФ разместить в Крыму ядерное оружиеПроисшествия