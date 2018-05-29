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Раздеться до гола заставили двух школьниц при допуске на ЕГЭ

29-05-2018, 19:22

Рособрнадзор разберется в ситуации.


Об инциденте в одной из московских школ рассказал журналист. В редакцию обратились родители девочек и сообщили, что на репетиции сдачи Единого госэкзамена девочек заставили пройти через рамку металлодетектора, после чего двое мужчин попросили их проследованить с ними в соседний кабинет и там раздеться, якобы для личного досмотра.

 

 

- О каких репетиционных экзаменах идет речь и что это за процедура, мы не знаем. Мы комментировать не можем. Таких ситуаций не должно быть. На ЕГЭ они исключаются. Мы отдельно разберемся, было ли такое или не было, — прокомментировал журналистам РИА «Новости» ситуацию Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

 

Глава ведомства отметил, что рамки нужны лишь для того, чтобы дети не пронесли с собой шпаргалки, записанные на электронных носителях, включая умные часы. Досматривать детей лично никто права не имеет.



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