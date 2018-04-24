Горячая парочка занялась сексом посреди дня на детской площадке и попала на видео

Внезапную страсть парочки ростовчане не оценили.

Наблюдательные ростовчане сняли на камеру смартфона весьма непристойную картину. На молодую пару внезапно нахлынула страсть.

- Какой стыд и позор В Александровке на детской площадке мужчина и женщина распивали алкоголь, а потом занимались непристойным делом прямо на улице,- прокомментировал ролик автор.

В сети ролик оценили. Участники паблика воодушевилась примером парочки и отметили, что секс на улице днем –лишняя порция адреналина.

- «Хорошее место, для хорошего дела». «Да ладно вам. Он ее укачивает». «Он ее на коленках катает просто, ничего не пристойного», - прокомментировали увиденное ростовчане.

Видео по сссылке.