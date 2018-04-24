Воспитатель элитного детского сада избила и пыталась задушить 4-летнего ребёнка
Женщине предстоит ответить за свои действия перед законом.
В Татарстане воспитательница элитного детского садика сорвала злость на воспитаннике. Ребенок не хотел спать на сон часе, за что и поплатился.
- Воспитательница решила приструнить ребёнка и избила его ключами. Затем стала кидать в него обувь, а после и вовсе решила придушить подушкой. И для полной картины после всех издевательств заперла его одного в кабинете в полной темноте, - сообщает телеграмм-канал «Следком».
В физическом плане малыш серьезно не пострадал, чего нельзя сказать о психике ребенка.
В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в угрозах убийством и незаконном лишении свободы ребенка.
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