Воспитатель элитного детского сада избила и пыталась задушить 4-летнего ребёнка

Женщине предстоит ответить за свои действия перед законом.

В Татарстане воспитательница элитного детского садика сорвала злость на воспитаннике. Ребенок не хотел спать на сон часе, за что и поплатился.

- Воспитательница решила приструнить ребёнка и избила его ключами. Затем стала кидать в него обувь, а после и вовсе решила придушить подушкой. И для полной картины после всех издевательств заперла его одного в кабинете в полной темноте, - сообщает телеграмм-канал «Следком».

В физическом плане малыш серьезно не пострадал, чего нельзя сказать о психике ребенка.

В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в угрозах убийством и незаконном лишении свободы ребенка.