Подбрасывающая фекалии своим соседям бабушка попала на видео

Диверсии соседям старушка совершает уже несколько лет подряд.

Пенсионерка периодически побрасывает в соседний двор фекалии, мусор, отходы и даже комья земли. Однако, старушка не догадывается о камере видеонаблюдения. Устав от действий бабушки- диверсантки пострадавшие выложили в сеть короткий видеоролик. Дело происходит на переулке Богатяновский.

Участники паблика искренне посмеялись над действиями ополоумевшей соседки и посочувствовали владельцам подворья.

- Но это же бабка, ей уже нечего терять. Нашла себе врагов и развлекается, -посочувствовал Дмитрий А.

- Видео бомба, хотя соседей жаль, но это всё старость, и кто знает какими мы будем, - посетовала Наталья И.

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.