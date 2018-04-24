Подбрасывающая фекалии своим соседям бабушка попала на видео
Диверсии соседям старушка совершает уже несколько лет подряд.
Пенсионерка периодически побрасывает в соседний двор фекалии, мусор, отходы и даже комья земли. Однако, старушка не догадывается о камере видеонаблюдения. Устав от действий бабушки- диверсантки пострадавшие выложили в сеть короткий видеоролик. Дело происходит на переулке Богатяновский.
Участники паблика искренне посмеялись над действиями ополоумевшей соседки и посочувствовали владельцам подворья.
- Но это же бабка, ей уже нечего терять. Нашла себе врагов и развлекается, -посочувствовал Дмитрий А.
- Видео бомба, хотя соседей жаль, но это всё старость, и кто знает какими мы будем, - посетовала Наталья И.
Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.
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