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Пытался изнасиловать полицейского голый россиянин в участке при коллегах. Видео

15-04-2018, 19:57

Видео опубликовано в паблике Мэш.

 

Пытался изнасиловать полицейского голый россиянин в участке при коллегах. Видео

На кадрах видно, как голый ростовчанин накинулся на стража порядка прямо при коллегах и стал выполнять движения тазом имитируя половой акт.

После небольшой паузы дебошира удалось скрутить в результате чего он оказался на полу. Мужчины связали ноги и руки чтобы он не смог кидаться на полицейских. Все подробности уточняются.

ВИДЕО можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Еще одно видео с неменее эксцентричным граждинином, утверждающим в полицейском участке, сто он "ДОКТОР ЗЛО" также по ссылке.



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