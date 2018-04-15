Пытался изнасиловать полицейского голый россиянин в участке при коллегах. Видео

Видео опубликовано в паблике Мэш.

На кадрах видно, как голый ростовчанин накинулся на стража порядка прямо при коллегах и стал выполнять движения тазом имитируя половой акт.

После небольшой паузы дебошира удалось скрутить в результате чего он оказался на полу. Мужчины связали ноги и руки чтобы он не смог кидаться на полицейских. Все подробности уточняются.

ВИДЕО можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Еще одно видео с неменее эксцентричным граждинином, утверждающим в полицейском участке, сто он "ДОКТОР ЗЛО" также по ссылке.