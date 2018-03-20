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Дети звонили родным попрощаться из охваченного огнем ТЦ в Кемерове

Вчера, 14:06

Дети прощались с родными и признавались им в любви.

Дети звонили родным попрощаться из охваченного огнем ТЦ в Кемерове


Родственница одной из школьниц рассказала журналистам, что ребенок звонил ей из объятого огнем торгово-развлекательного центра и рассказала, что они находятся в кинозале и не могут выйти, так как двери заблокированы.

 

 

- Сразу после начала пожара из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери в кинотеатре заблокированы. Я ей говорю: „Вика, снимай все, нос закладывай и дыши через одежду". Она говорит: „Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила". И после этого отключилась. Сейчас я ей звоню, идут гудки, но никто не отвечает, - цитируют слова тети девочки цитируют журналисты «Комсомольской правды».

 

Дети, в том числе и Вика находились на дневном сеансе в одном из залов кинотеатра. Все дети учились в одном классе и пришли в кино в сопровождении классного руководителя и двух родителей. Взрослые посчитали, что дети уже самостоятельные и оставили их в кинозале, а сами ушли гулять по магазинам. Позже им удалось выйти из горящего здания, дети остались в заблокированном зале.

 

 

По последним данным в результате пожара погибли 64 человека.

 

Материал по теме: Десятки людей и 200 животных погибли при пожаре в Кемерово



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