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Секс на сцене ночного клуба шокировал зрителей

20-03-2018, 21:08

Молодых жительниц города порадовал откровенными танцами стриптизер Сергей Глушко, больше известный как «Тарзан».

Секс на сцене ночного клуба шокировал зрителей

Девушки Волгодонска узнав о выступлении «Тарзана» буквально взяли штурмом ночной клуб. Стриптизер своими жаркими танцами настолько разогрел толпу волгодончанок, что одна из них не смогла сдержать нахлынувших чувств и ринулась на сцену.

 

 

На удивление «Тарзан» оказался не против, однако совместный танец не удался, у профессионала и новичка были слишком разрозненные движения. Однако, стриптизер нашел выход из положения и аккуратно уронив девушку на сцену буквально занялся с ней сексом.

 

Откровенная сцена шокировала зрителей. Попавшие в соцсети снимки вызвали множество различных комментариев. Многие решили, что такое поведение на сцене недопустимо и осудили звезду стриптиза.

 

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.



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