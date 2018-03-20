Секс на сцене ночного клуба шокировал зрителей

Молодых жительниц города порадовал откровенными танцами стриптизер Сергей Глушко, больше известный как «Тарзан».

Девушки Волгодонска узнав о выступлении «Тарзана» буквально взяли штурмом ночной клуб. Стриптизер своими жаркими танцами настолько разогрел толпу волгодончанок, что одна из них не смогла сдержать нахлынувших чувств и ринулась на сцену.

На удивление «Тарзан» оказался не против, однако совместный танец не удался, у профессионала и новичка были слишком разрозненные движения. Однако, стриптизер нашел выход из положения и аккуратно уронив девушку на сцену буквально занялся с ней сексом.

Откровенная сцена шокировала зрителей. Попавшие в соцсети снимки вызвали множество различных комментариев. Многие решили, что такое поведение на сцене недопустимо и осудили звезду стриптиза.

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.