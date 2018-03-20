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Погибших в ДТП россиян разрешат отдавать на органы

20-03-2018, 18:24

С инициативой выступили Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье».

Погибших в ДТП россиян разрешат отдавать на органы


Предложение внести в водительские удостоверения отметку о согласии их владельца на посмертное донорство уже направлено в Минздрав России. Общественники считают, что такие отметки существенно расширят базу потенциальных доноров. Активисты отмечают, что многие россияне не знают о такой возможности или никогда не задумывались об этом.

 

- Практика включения отметки согласия на посмертное донорство в водительские права широко распространена во многих странах мира. Донорство возможно только при нахождении человека при смерти в реанимации, - цитирует «RT» слова главного трансплантолога Минздрава и руководителя Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергейя Готье.

 

Активисты считают, что основной проблемой трансплантации органов в нашей стране является отсутствие официальных согласий на посмертное донорство.

 

 

В свою очередь вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский высказал опасения, что врачи начнут злоупотреблять такими согласиями.



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