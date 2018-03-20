Погибших в ДТП россиян разрешат отдавать на органы
С инициативой выступили Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье».
Предложение внести в водительские удостоверения отметку о согласии их владельца на посмертное донорство уже направлено в Минздрав России. Общественники считают, что такие отметки существенно расширят базу потенциальных доноров. Активисты отмечают, что многие россияне не знают о такой возможности или никогда не задумывались об этом.
- Практика включения отметки согласия на посмертное донорство в водительские права широко распространена во многих странах мира. Донорство возможно только при нахождении человека при смерти в реанимации, - цитирует «RT» слова главного трансплантолога Минздрава и руководителя Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергейя Готье.
Активисты считают, что основной проблемой трансплантации органов в нашей стране является отсутствие официальных согласий на посмертное донорство.
В свою очередь вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский высказал опасения, что врачи начнут злоупотреблять такими согласиями.
Сюрприз от государства ждет юрлица в КраснодареОбщество
Жителей Краснодара обяжут проходить тест на совместимость передГород
Некурящим россиянам могут сократить рабочий деньОбщество
Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на рукиОбщество
В России подорожают водительские права и загранпаспортОбщество
Россияне получат дополнительный выходнойСобытия
Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДДТранспорт
Сотрудники ГИБДД штрафуют невиновных водителейТранспорт
Минздрав хочет лишить безработных россиян бесплатной медициныЗдоровье
В России изменились правила замены и выдачи водительскогоТранспорт
Торгового центра в краснодарском микрорайоне Репино не будетГород
При покупке алкоголя достаточно будет предъявить водительские праваИнфраструктура
Что изменится в жизни россиян в февралеГород
Учёные впервые создали гибрид человека и свиньиИнфраструктура
Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ееСобытия
Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почкуОбщество
В России могут полностью запретить абортыЗдоровье
Жителей Кавказа массово переселят в Сибирь и на Дальний ВостокОбщество
Не повышайте зарплату населению: предприниматели обратились к властямОбщество
Альтернативную паралимпиаду предложили провести в СочиСобытия
Ученые хотят скрестить человека с животнымЗдоровье
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафыТранспорт
Посмертную трансплантацию органов предложили менять на льготы поЗдоровье
Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новыеТранспорт
Главврача кубанской больницы оштрафовали за брошенного младенцаПроисшествия
В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотекиГород
СК проверит массовые жалобы кубанских фермеровГород
Вторая волна гриппа в России ожидается в мартеЗдоровье
Детей продавали на органы — подробностиКриминал
Как относятся россияне к закону о тунеядствеГород
В России предлагают сократить новогодние каникулыПроисшествия
В России усложнят сдачу экзаменов на водительские праваТранспорт
Рубль не находит себе местаГород
В ожидании аварии. В России водителей запишут в доноры органовТранспорт
Почему потенциальных маньяков не изолируют от россиян (фото)Криминал
"Лишенцам" досрочно вернут водительские праваТранспорт
Американцы требуют ядерного удара по России в петиции (фото) (видео)Криминал
Женщинам в России разрешат меньше работатьГород
Алкоголь будут продавать только в спецмагазинахКриминал
Американцы назвали Россию «злейшим врагом» СШАГлавное