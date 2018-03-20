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Видео спасения девочки, упавшей на забор, вошедший в районе живота и вышедший в области шеи, попало в сеть

20-03-2018, 14:58

Детские игры едва не закончились трагедией в Междуреченске.

Видео спасения девочки, упавшей на забор, вошедший в районе живота и вышедший в области шеи, попало в сеть


Во время игры девочка упала на металлический забор, острая пика которого пронзила живот ребенка и вышла в области шеи. Очевидцы ужасного инцидента вызвали врачей, а те в свою очередь сотрудников МЧС.

 

 

- Спасатели приняли решение демонтировать часть забора и вместе с ним сотрудники «скорой помощи» увезли ребёнка в больницу, где она сейчас и находится. О состоянии ребёнка не сообщается, - сообщает телеканал «Июнь».

 

Видео спасения ребенка можно посмотреть, пройдя по ссылке.

 

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