Видео спасения девочки, упавшей на забор, вошедший в районе живота и вышедший в области шеи, попало в сеть

Детские игры едва не закончились трагедией в Междуреченске.

Во время игры девочка упала на металлический забор, острая пика которого пронзила живот ребенка и вышла в области шеи. Очевидцы ужасного инцидента вызвали врачей, а те в свою очередь сотрудников МЧС.

- Спасатели приняли решение демонтировать часть забора и вместе с ним сотрудники «скорой помощи» увезли ребёнка в больницу, где она сейчас и находится. О состоянии ребёнка не сообщается, - сообщает телеканал «Июнь».

Видео спасения ребенка можно посмотреть, пройдя по ссылке.

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