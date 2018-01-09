Россиянка спрятала наркотики во влагалище, придя к мужу-зеку на свидание в колонию
Сотрудники колонии обнаружили и изъяли вещество.
7 января молодая девушка пришла на свидание к мужу, который отбывает срок в ростовской колонии. Помимо стандартной передачки женщина спрятала в себе пакетик с наркотиками.
- Наркотическое вещество предназначалось супругу 26-летней девушки, который отбывает в режимном учреждении 3,5-летнее наказание, - пишет Privet-Rostov.ru
Пакет с наркотиками, спрятанный во влагалище ростовчанки, обнаружили во время личного досмотра. Вещество было изъято, а на девушку составлен протокол об административном правонарушении.
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