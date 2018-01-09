Жителей Краснодара хотят увольнять за появление пьяными во внерабочее время
В Госдуму внесли проект правок в Трудовой кодекс.
Нововведения позволят работодателям принимать строгие меры к работнику, в случае если тот пришел в организацию в внерабочее пьяным. Фиксироваться факт опьянения может будет на проходной предприятия, причем как на входе, так и на выходе.
Предложенные правки подразумевают наделение работодателя полномочиями направлять сотрудников на медицинское освидетельствование. Отказ от прохождения экспертизы автоматически будет трактоваться как доказательство опьянения.
- По данным статистики, 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения, — обосновывают свой проект в пояснительной записке инициаторы.
Сейчас добиться увольнения сотрудника, замеченного на рабочем месте пьяным можно только после подтверждения врачами этого факта или через суд.
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