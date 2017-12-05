Очередная экстремальная игра среди подростков распространяется в соцсетях

Жестокий квест набирает популярность среди школьников.

На смену предыдущей игры, организаторы которой получили тюремные сроки, пришла новая менее трагичная.

Суть квеста состоит в том, что подростку надо пропасть на двое суток, не выходить на связь с родными и близкими и тем самым заставить их начать поиски ребенка. Организаторы игры отслеживают в режиме онлайн количество розыскных постов и обращений с просьбой помочь в поисках и в зависимости от их количества начисляют пропавшему баллы.

- Эта версия имитирует старую «Игру 72». Несколько лет назад она наделала много шума в Западной Европе. Тогда дети исчезали на 72 часа, - сообщает Life Shot.



