Очередная экстремальная игра среди подростков распространяется в соцсетях
Жестокий квест набирает популярность среди школьников.
На смену предыдущей игры, организаторы которой получили тюремные сроки, пришла новая менее трагичная.
Суть квеста состоит в том, что подростку надо пропасть на двое суток, не выходить на связь с родными и близкими и тем самым заставить их начать поиски ребенка. Организаторы игры отслеживают в режиме онлайн количество розыскных постов и обращений с просьбой помочь в поисках и в зависимости от их количества начисляют пропавшему баллы.
- Эта версия имитирует старую «Игру 72». Несколько лет назад она наделала много шума в Западной Европе. Тогда дети исчезали на 72 часа, - сообщает Life Shot.
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