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Россиянин погиб при взрыве гранаты во время селфи

5-12-2017, 11:53

Житель Кубани хотел похвастаться перед друзьями оригинальными фотками.


26-летний житель Лабинска погиб 22 ноября во время экстремального селфи в собственном автомобиле. Молодой человек решил попозировать перед камерой с гранатой в руках. Для придания фотографиям большей брутальности мужчина выдернул чеку.

 

В результате необдуманных действий боеприпас взорвался в руках у молодого человека. на попавших в сеть фотографиях, видно, что мужчине практически на мелкие кусочки разнесло нижнюю часть туловища. От полученных травм он скончался на месте.

 

По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку. Предстоит выяснить не только обстоятельства смерти мужчины, но и установить откуда у него граната. Известно, что боеприпасом он хвастался за два дня до гибели. В переписке с другом он отсылал фотографию гранаты в руках и сообщил, что у него все нормально.

 

Фото: vk.com 



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