Опасный вирус атакует компьютеры жителей Краснодара через документы Word
О потенциальной опасности сообщили сотрудники компании Microsoft.
Владельцам персональных компьютеров рекомендуют с опаской относится к скачиванию файлов формата «Word». Новый вирус поражает компьютер через текстовые документы.
- Вредное ПО проникает на компьютер пользователя через документ Microsoft Office при помощи механизма Dynamic Data Exchange (DDE), позволяющего хакерам использовать файлы Word для выполнения кода, скрытого в другом файле, - сообщили «Известия» со ссылкой на свои источники.
Специалисты отмечают, что программа – вирус сильнее, чем защитные приложения, поэтому легко устанавливается на компьютере и «ворует» данные.
Сотрудники компании Microsoft настоятельно рекомендует пользователям внимательно относится к содержимому получаемых текстовых документов, и в коем случае не соглашаться «обновить» или «загрузить новые программы». Для большей безопасности также рекомендуется вручную изменить настройки в реестре и отключить автоматическое обновление, пишет Privet-Rostov.ru.
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