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Обезумевшая крыса отказалась стать обедом питона и растерзала его тело

14-11-2017, 21:52

Ростовские ветеринары столкнулись с очень редким случаем травмирования домашнего питона.


По сообщению Privet-Rostov.ru, ЧП случилось еще 7 ноября, когда в одной из семей, хозяйка змеи принесла ей на обед крысу.

Ничего не предполагало беды, женщина закрыла клетку и ушла по своим делам в соседнюю комнату. Когда она вернулась то увидела, как крыса борется за свою жизнь носясь по клетке. Тогда она оглушила ее ударом по голове.

Однако крыса все равно не хотела становиться обеденной трапезой, она стремительно оклемалась и принялась остервенело грызть рептилию.

Спасать любимого питомца женщина бросилась в ближайшую с домом клинику где питона прооперировали

Фото: Марина Андреева vk.com/club7929539 



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