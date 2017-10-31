Обращение к нелюдям на остановке общественного транспорта взбудоражило горожан

Как пишет Privet-Rostov.ru, доведенный до отчаяния житель Ростова обратился к беспечным горожанам.

«Зачем вы выбрасываете как мусор живых щенков, которым отроду пару недель? Если они вам не нужны, то думаете они кому-то будут нужны?», - пишет автор.

«Если подкидыши выживают, их все равно потом убьют мучительной смертью запрещенными препаратами. Собаки они тоже живые, как и вы. Собаки — это не мусор», - добавляет ростовчанин.