Обращение к нелюдям на остановке общественного транспорта взбудоражило горожан
Как пишет Privet-Rostov.ru, доведенный до отчаяния житель Ростова обратился к беспечным горожанам.
«Зачем вы выбрасываете как мусор живых щенков, которым отроду пару недель? Если они вам не нужны, то думаете они кому-то будут нужны?», - пишет автор.
«Если подкидыши выживают, их все равно потом убьют мучительной смертью запрещенными препаратами. Собаки они тоже живые, как и вы. Собаки — это не мусор», - добавляет ростовчанин.
Простой российский школьник решил задачу, с которой не моглиСобытия
Десятки тысяч россиян стали очевидцами НЛО в небе. Фото. ВидеоСобытия
Женщина-«призрак» до смерти перепугала водителей на трассеПроисшествия
Мужской половой орган поздравил жителей российского мегаполиса наГлавное
Жители Краснодара: В соцсетях и мессенджерах молниеносноПроисшествия
Небрезгливые жители Краснодара смогут экономить на оплате услуг ЖКХГород
Россиянин продает своего кота за 1 миллион рублейСобытия
В России могут ввести отдельные полосы для общественного транспортаТранспорт
Из-за действий черных риэлторов 120 домов на 8 улицах сгорело вГлавное
Ядовитый паук одним укусом отправил россиянина на больничную койкуСобытия
Труп трехмесячной малышки раскопали собаки на вокзале. ПодробностиГлавное
Скандал со свалкой разграбленных посылок «Почты России» взорвал сетьКриминал
Мужчина случайно выбросил в мусорку два миллиона рублейПроисшествия
Ночь «разврата» привела в ужас россиянкуГлавное
Замороженная кошка и половина собаки были найдены при проникновении вКриминал
«Отрубленные» ноги и руки среди детских игрушек возмутили россиянПроисшествия
Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. ВидеоТранспорт
Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»События
Оголившегося «терминатора» задержали в центре городаСобытия
Целующихся парней сняли на видео в центре городаПроисшествия
Голый «любовник» утром под дождём прошел по улицам городаОбщество
Студент сбил трех человек на остановкеПроисшествия
ШОК! Вандалы грабят могилы и "потрошат" мертвецовПроисшествия
На 20% могут подорожать лекарства в РоссииСобытия
В Краснодаре пьяный лихач протаранил остановку общественногоПроисшествия
Ветеринары бьют тревогу: сердце вашей собаки может быть в опасности!Главное
Ученые научились выявлять педофилов и садистов по анализу мочиКриминал
Россиянка вышла на прогулку с общипанной курицей на поводке. Фото.Общество
«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. ФотоСобытия
Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановкеГлавное
Зоофил ищет на "Авито" щенков для сексуальных утехКриминал
В центре Москвы взорвали бомбуПроисшествия
Подростки-изверги отрезали щенку лапы и содрали шкуру (ВИДЕО)Главное
Россиянин отдаёт в хорошие руки медведицу (фото)События
Пятеро хорьков приютили котенка - теперь он тоже хорек. ФОТОСобытия
Россиянин по совету Роспотребнадзора подал в суд на ЗемфируСобытия
Из-за лающей собаки мужчина застрелил трех человекКриминал
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штрафТранспорт
В Краснодаре будет организовано движение общественного транспорта поГород
Остановки общественного транспорта станут вышеТранспорт