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Депутат по культуре возмутила Рунет советом «следить за базаром». Видео

Вчера, 10:00

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Заксобрания Красноярского края Людмила Магомедова во время сессии попросила одного из парламентариев следить за базаром.

Депутат по культуре возмутила Рунет советом «следить за базаром». Видео


Чиновница взяла слово после выступления главы фракции "Патриотов России" Ивана Серебрякова, сообщает "ТВК Красноярск".

62-летнего депутата задело выступление коллеги. — Это бред. Иногда мне хочется на то, что вы говорите, сказать слово «бред», но я никогда себе этого не позволяла, поэтому за базаром следи, — потребовала она и выключила микрофон.

Видеоролик с ее выступлением размещен в сети и успел взорвать Рунет, пишет Privet-Rostov.ru

Уже при выключенном микрофоне раздосадованная чиновница громко восклицает: «Достал, вот честное слово!» и после тихо добавляет плохо слышимую фразу. Как сообщают местные СМИ, Магомедова охарактеризовала коллегу как «хамло несчастное», однако некоторым изданиям послышались менее цензурные выражения, об этом сообщает сообщает "ТВК Красноярск".

62-летняя Людмила Магомедова — педагог по образованию — является председателем комитета по образованию, культуре и спорту краевого Заксобрания, депутатом от «Единой России».

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.



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